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Muratpaşa’da sporun geleceği güvende

Her yaş grubunu sporla buluşturan Muratpaşa Belediyesi, spor şenliği düzenledi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
Muratpaşa’da sporun geleceği güvende

Her yaş grubunu sporla buluşturan Muratpaşa Belediyesi, spor şenliği düzenledi. Şenliğine, Muratpaşa Belediyesi Yaz Spor Okullarının öğrencisi binlerce çocuk katıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, spora başlayan çocuklara, “Sizi çok seviyoruz, size çok güveniyoruz. Türkiye’mizi ve şehrimizi sizlere emanet edecek olmaktan gurur duyuyoruz” dedi


Spor altyapısı için kente kazandırdığı tesisler kadar, her yaş grubuna yönelik spor eğitimiyle de dikkat çeken Muratpaşa Belediyesi Spor Şenliği düzenledi. Etiler Mahallesi’nde bulunan Mustafa Çetin Kaya Stadı’nda Spor İşleri Müdürlüğü’nce düzenlenen şenliğe, spora; Muratpaşa Belediyesi’nin yaz spor okulları kurslarında adım atan binlerce çocuk ve velileri katıldı. Küçük sporcuların, yeteneklerini sergilediği spor şenliği, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’nın mini konseri ve geçit töreni ile başladı. Spor şenliğine katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, küçük sporcularla tek tek ilgilenirken, “Sizleri çok seviyoruz, sizlere çok güveniyoruz. Türkiye’mizi ve şehrimizi sizlere emanet edecek olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.



"Sadece spor yaptırmıyoruz"


Küçük sporcular ve velilere seslenen Başkan Uysal, hayatı sevmeye dair yapılan her şeyin aynı zamanda insanı sevmeyi de içerdiğini belirtti. Uysal, “Bizler, aslında sadece spor yaptırmıyoruz. çocuğumuzun yaşamını enerjisini, sevgi dünyasını düzenliyor, empatisini ve hoşgörüsünü geliştiriyoruz. O yüzden, spor; hayata dair bir şeydir.Hayata dair olan şeylerde; bizleri organize eden, mutluluğa, centilmenliğe, doğru alışkanlıklara sevk eden, geleceğimizi de aydınlatan şeylerdir. Sanatı, sporu sevmek; hayatı sevmek, ilimi, irfanı, insanları, geleceği sevmektir” diye konuştu.



"Onlardan hiçbir eksiğimiz yok"


Bilim ve teknolojide ileri gitmiş ülkelerin spor ve sanata çok önem verdiğine işaret eden Uysal, “İnsanların akşam iş çıkışı kahveye değil de spor salonlarına gittiği ülkeler dünyamıza egemen, onlar yönetiyor. Bunu, biz de başarabiliriz. Onlardan hiçbir eksiğimiz yok. Yeter ki doğru organizasyonu kurup, çocuklarımızı doğru yönlendirelim. Muratpaşa’mızda yediden yetmiş yediye sanat var. 5 bin insanımız var sanat kurslarımızda onlarca koromuz var. Çok farklı branşlarda yüzlerce, binlerce çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Bunun onurunu yaşıyoruz. Çocuklarımızı Türkiye’nin geleceğine hazırlıyoruz. Aydınlık, ufku, ruhu açık, hayatı, insanları seven bireyler olabilmeleri için hep bunları yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin vergilerini harcıyoruz. Yaptığımız her iş, sizlerin eseridir. Bizler sadece sizlerin kaynaklarını, doğru organize etmeye çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.


Başkan Uysal daha sonra, ‘Ömrünüz boyunca pozitif duygular ile hayata bakın, hep hayattan yana olun, hayatı sevin insanları sevin’ diyerek öğüt verdiği çocuklarla birlikte ‘Yaşasın spor, yaşasın sanat, yaşasın hayat’ sloganını söyledi.



Spor okulları


Muratpaşa Belediyesi Yaz Spor Okuları kursları, çocuk ve gençlere yönelik olarak; yüzme, futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, cimnastik, bale, taekwondo, judo, güreş, badminton, squash, masa tenisi ve hokey branşlarında düzenlendi. Yetişkinlere yönelik olarak ise; squash, badminton, fitness, su cimnastiği, pilates, yoga, wellness, bisiklet branşlarında düzenlendi. Toplam 4 bin 750 öğrencisi olan Muratpaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları kursları 17 Haziran 2019’da başladı ve 29 Ağustos 2019 tarihinde tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:03
  1. sanat
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