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Muratpaşa kadın hentbol takımında 10 sporcu Ankara kampında

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubunda Eylül ayında Fransa ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli kadın hentbol takımının Ankara kampına en çok oyuncu gönderen kulüp oldu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:22
Muratpaşa kadın hentbol takımında 10 sporcu Ankara kampında

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubunda Eylül ayında Fransa ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli kadın hentbol takımının Ankara kampına en çok oyuncu gönderen kulüp oldu. Paşanın Meleklerinden 10 sporcu bugün başlayan kampta yer alıyor.


A Milli kadın hentbol takımının 2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası eleme grubunda Eylül ayında Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma için Ankara’da kampa girdi. 30 Ağustos’a kadar devam edecek kampa Muratpaşa Belediyespor’dan 10 oyuncu davet edildi. Antrenörlüğünün aynı zamanda Muratpaşa’nın deneyimli hocası Birol Ünsal’ın yaptığı milli takımın kamp kadrosunda Paşanın Meleklerinden kaleciler Merve Durdu ve Öznür Özdemir’le birlikte Didem Binboğa, Dönegül Bozdoğan, Cansu Akalın, Edanur Kılıç, Yağmur Toprak, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya, Beyzanur Türkyılmaz yer alıyor.


Muratpaşa Belediyespor, 28 sporcunun davet edildiği milli takım kampına en çok sporcu gönderen takım olurken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da hem sporculara hem de teknik heyete başarılı bir kamp süreci dileğinde bulundu.


Muratpaşa Belediyespor’un gerek A Milli takım gerekse diğer yaş kategorinde milli takımlara en fazla sayıda sporcu gönderen kulüp olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu bir anlayışın sonucudur. Muratpaşa’da uyguladığımız, bu ülkenin çocuklarına güvenen, onlarla birlikte yol yürümek isteyen ve altyapılardan kendi kurarak başarıyı hedefleyen bir bakış açısının adım adım sonuç almaya başladığının göstergesidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:22
  1. doğa

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