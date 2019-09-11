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Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa sınavında

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, EHF Kupası birinci turunda karşılaşacağı A.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:10
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa sınavında

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, EHF Kupası birinci turunda karşılaşacağı A.C. PAOK maçı hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının antrenmanını ziyaret etti. Takıma başarılar dileyen ve Yunanistan’da oynanacak her iki karşılaşmada tribünde olacağını belirten Başkan Uysal, “İki güzel maç yapıp güzel bir turla Antalya’ya döneceğiz” dedi.


Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, EHF Kupası ilk tur maçında Yunanistan temsilcisi A.C. PAOK’la oynayacağı karşılaşmanın hazırlarını sürdürüyor. Cuma, saat 18.00’de Veria’da bin seyirci kapasitesi Filippio Spor Salonu’nda ilk maça çıkacak olan Paşanın Melekleri, antrenör Birol Ünsal yönetimindeki son antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Takıma ısınma hareketleri sırasında eşlik eden kaptan Diğdem Hoşgör’ün minik oğlu Doruk antrenmanın neşesi oldu. Yaklaşık 2 saat süren antrenman çift kale maçla sona erdi.


Avrupa sınavı öncesi, oldukça neşeli ve hırslı geçen antrenmanı Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve kulüp yönetim kurulu üyeleri ziyaret etti. Başkan Uysal, teknik heyete ve oyunculara başarılar dilerken turu geçeceklerine inandığını söyledi. Başkan Uysal, Yunanistan temsilciyle rövanş karşılaşmasını da deplasmanda oynayacaklarını belirterek kendisinin de her iki maçta tribünde olacağını söyledi.



Hentbolun geleceği Muratpaşa


Başkan Uysal, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, Muratpaşa Belediyespor’un son 4 yıl içinde yabancı transfer etmeden ve mevcut kadrodaki yabancı oyuncu sayısını azaltarak yeni bir yapılanma içine girdiğini söyledi. Bu değişime Muratpaşa Belediyesi olarak ilçede okulların bahçesine yaptıkları spor salonlarından yetişen oyuncuları dahil ettiklerini kaydeden Başkan Uysal, “Bu 4 yılın sonunda yetenekli, Türkiye genelinde yetişmiş genç sporcuları da bünyemize kattığımız için aşağı yukarı kadın hentbolundaki bütün milli takımların büyük oranda Muratpaşa’da toplandığı görüldü” diye konuştu.



Turla döneceğiz


Özellikle bu sezon Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında bu yeni yapılanmanın izlerinin net olarak görülebileceğini kaydeden Başkan Uysal, şunları söyledi:


“Takımız, EHF Kupası’nda Yunanistan temsilcisi PAOK’la eşleşti. Selanik’in köklü bir kulübü, fanatik bir seyircisi var. Teknik heyetimiz rakibi iyi analiz etti. Onları yenecek güçteyiz. BU nedenle her iki maçı da orada yapmayı teknik heyetimizle uygun bulduk. İki güzel maç yapıp güzel bir turla Antalya’ya döneceğiz.”


Kaptan Diğdem Hoşgör ise yaklaşık 1 ay önce yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi. Hazırlık döneminde İzmir’de katıldıkları Fuar Kupası’nda 4 karşılaşmadan 3’ünü alarak turnuvayı şampiyon tamamladıklarını dile getiren Hoşgör, “Genç ve dinamik bir takımız. Bu yıl ilk defa bu kadar genç oyuncuyla birlikte oynuyoruz. PAOK maçında hedefimiz 2 maçı da alıp turla Antalya’ya dönmek” dedi.


Muratpaşa Belediyespor, hentbolda Avrupa’nın iki numaralı kupası EHF’de birinci tur ilk maçını Cuma saat 18.00’de Veria’da bin seyirci kapasitesi Filippio Spor Salonu’nda oynayacak. Maçı Rus hakem ikilisi Anton Antashev ve Denis Musatov yönetecek. Karşılaşmanın rövanşı ise aynı spor salonunda 15 Eylül Pazar saat 15.00’de oynanacak.


Muratpaşa Belediyespor’un Avrupa’da ilk kez karşılayacağı A.C. PAOK, 2007 yılında kuruldu. Oldukça ateşli bir taraftar grubuna sahip Yunanistan temsilcisi, 2 kez Yunanistan Kupası’nı kazanırken bir kez de Yunanistan Şampiyonu oldu. Tarihinde 4 kez EHF Kupası’na katılan A.C. PAOK, en iyi dereceyi 2017-2018 sezonunda ilk 16’ya kalarak yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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