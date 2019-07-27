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Muratpaşa Belediyesi, dal atıklarını kompost gübreye çeviriyor

Muratpaşa Belediyesi, parklarıyla birlikte sitelerin bahçelerinden çıkan dal atıklarını kompost gübreye dönüştürüyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
Muratpaşa Belediyesi, dal atıklarını kompost gübreye çeviriyor

Muratpaşa Belediyesi, parklarıyla birlikte sitelerin bahçelerinden çıkan dal atıklarını kompost gübreye dönüştürüyor.


Muratpaşa Belediyesi, kentsel çöpün önemli bir bölümünü oluşturan park ve bahçe atıklarını kompost gübre olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalara 2016 yılında başladı. İlçede, belediyenin parklarıyla birlikte site ve apartmanlarının bahçelerinden yıllık ortalama 5 bin ton dal atığı çıkıyor. Bu atıklar Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Ermenek Mahallesinde bulunan tesislerinde doğal süreçler izlenerek komposta dönüştürüyor.


Muratpaşa Belediyesinin bu sistemi her mahalle için ilan edilen günde park ve bahçe atıklarının belediyenin belediye ekiplerince toplanmasıyla başlıyor. Toplanan dal atıkları, özel makinelerden geçiriliyor, parçalanıp öğütülüyor. Ardından parçalanan atıklar katkı maddesi ve hayvan gübresiyle karıştırılarak sulanıyor ve büyük yığınlar haline getiriliyor. Oluşturulan yığınların sıcaklık ve nem takibi yapılarak fermantasyonu ve olgunlaşması sağlanıyor. Atıkların komposta dönüşümü yaklaşık 8 ay sürerken günde yaklaşık 4 kamyon atık tesiste kompost gübre dönüşüm sürecine ekleniyor.


Muratpaşa Belediyesinin yıllık kompost üretimi yaklaşık bin 500 metreküp olarak gerçekleşiyor. Bu kompost belediyenin parklarıyla birlikte yine Ermenek Mahallesinde bulunan bitki üretim tesisinde değerlendiriliyor.Muratpaşa Belediyesinin dal atıklarını kompost gübreye dönüştürerek yıllık ortalama 150 bin lira tasarruf sağlıyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:19
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