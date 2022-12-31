  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran açıklama: Birkaç güne kadar AKINCI TİHA'ya teslim edilecek!

Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı! Binlerce insan akın etti

Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'

30 Aralık 2015: Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya'nın vefatı

Dolar, euro, altın, gümüş derken Ramazan Kurtoğlu onu ilk kez söyledi! 2023'te bunu alın

Türkiye’nin doğal gaz hamlesine karşı çıkanlara kapak olsun! Alman Başbakan çağrısını tekrarladı

Independent yine saçmaladı! Türkiye ve İran "Arap ülkesi" olarak gösterildi

“Ben bile ‘Bu abartı' demiştim!” Çilingiroğlu’ndan bomba Erdoğan itirafları

Bakan Akar, 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

Son seçim anketi sonuçları yayımlandı! Erdoğan fark attı... İşte oy oranları
Aktüel Murat Ülker'den yeni yıl mesajı
Aktüel

Murat Ülker'den yeni yıl mesajı

Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker sosyal medya hesabından yeni yıl için bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 20:11:00 -
Murat Ülker'den yeni yıl mesajı

İş adamı Murat Ülker Linkedin hesabından 2023 yılı için bir mesaj yayımladı. İşte İşadamı Ülker'in yeni yıl mesajı;

YENİ YILIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN İNŞALLAH!

Şimdi yine iyilik dileklerine karışacak itirazlar; yeni yıl kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı ve hatta nasıl kutlanmalı! Ne kadar az birbirimizi dinliyor ve ne kadar az anlıyoruz. Zaten bu takvimi, güneş takvimini kullanıyorsanız yeni miladi sene geliyor ve işte bir vesile, toplum olarak birbirimize hayr dilemek ve kutlamak, mutlu olmak için. İkinci sorun nasıl kutlamak; inananlar ve Rabbimizden çekinenler tabii ki haramlardan kaçınarak kutlayacak, bu kurallar inananlar için zaten her daim geçerli. Bir de özgün olarak kutlamak var, hani örf/adete uygun, başkalarına benzemeden, asimile olmadan. Şimdi şaşıracaksınız ama bugün Türkiye’de yılın son gecesi hindi yemeği adet olmuş, müslümanlar da bunu yapıyor, belki farkında olmadan. Zira başkaca bir yerde böyle bir adet yok. Neyse özgün olacağız ya, ben mesela bu hafta sonumu ailemle Mekke’de geçiriyorum, umre yaparak ödüllendiriyoruz kendimizi… Tabii arkasından da piyasa ve fabrika goya! Kuran’da güneş ve ay takviminden bahsediliyor ve insanların seçimine bırakılmış kullanımı. Koca bir yılın sonunda elbet bir özdenetim gerek, hatta yeni yıl için bir de plan! Neyse sizin yeni yıl dileklerinizi duyar gibiyim, bilmukabele hayırlara vesile olsun, özgün kutlayan kutlamayan herkese, yeni yıl, inşallah.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23