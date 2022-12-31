Murat Ülker'den yeni yıl mesajı

İş adamı Murat Ülker Linkedin hesabından 2023 yılı için bir mesaj yayımladı. İşte İşadamı Ülker'in yeni yıl mesajı;

YENİ YILIMIZ HAYIRLARA VESİLE OLSUN İNŞALLAH!

Şimdi yine iyilik dileklerine karışacak itirazlar; yeni yıl kutlanmalı mı, kutlanmamalı mı ve hatta nasıl kutlanmalı! Ne kadar az birbirimizi dinliyor ve ne kadar az anlıyoruz. Zaten bu takvimi, güneş takvimini kullanıyorsanız yeni miladi sene geliyor ve işte bir vesile, toplum olarak birbirimize hayr dilemek ve kutlamak, mutlu olmak için. İkinci sorun nasıl kutlamak; inananlar ve Rabbimizden çekinenler tabii ki haramlardan kaçınarak kutlayacak, bu kurallar inananlar için zaten her daim geçerli. Bir de özgün olarak kutlamak var, hani örf/adete uygun, başkalarına benzemeden, asimile olmadan. Şimdi şaşıracaksınız ama bugün Türkiye’de yılın son gecesi hindi yemeği adet olmuş, müslümanlar da bunu yapıyor, belki farkında olmadan. Zira başkaca bir yerde böyle bir adet yok. Neyse özgün olacağız ya, ben mesela bu hafta sonumu ailemle Mekke’de geçiriyorum, umre yaparak ödüllendiriyoruz kendimizi… Tabii arkasından da piyasa ve fabrika goya! Kuran’da güneş ve ay takviminden bahsediliyor ve insanların seçimine bırakılmış kullanımı. Koca bir yılın sonunda elbet bir özdenetim gerek, hatta yeni yıl için bir de plan! Neyse sizin yeni yıl dileklerinizi duyar gibiyim, bilmukabele hayırlara vesile olsun, özgün kutlayan kutlamayan herkese, yeni yıl, inşallah.