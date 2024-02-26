Murat Ülker'den Refik Anadol'a övgü

Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Tüm dünyada yıldızı parlayan sanatçımız Refik Anadol

Tüm dünyada yıldızı parlayan sanatçımız Refik Anadol, sevimli, heyecanlı, içten bir insanımız. Şimdi Los Angeles’ta yaşıyor ancak öncesinde hatta sanatını siyah/beyaz sunarken de tanışırdık. Yıllar oldu, bizdeki ilk enstalasyonu pladis Veri Uzayı benim için oldukça kıymetli bir eser.

İlk enstalasyonumuzun açılışını beraber yapmıştık. Hala görebilirsiniz, Yıldız Holding’in Çamlıca Kampüs girişinde soldaki salonda sizi karşılıyor.

Refik’i benim için özel kılan iki özelliğinden bahsetmek isterim;

İlki, kişilik özelliklerini koruması.

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İkincisi, sanatını dayandırdığı veriyi artık gerçek hayatta anlamlı bir felsefi temele dayandırması, özellikle Amazon Ormanları ve sürdürülebilirlik gibi önemli konuları sanatına yansıtması. Ülkemiz adına dünya genelinde bir iftihar kaynağı haline geldi. New York’ta MoMa’da, Rockefeller Center’da, İspanya’da Casa Batlló’da, Davos’ta Ekonomi Zirvesi’nde veya Londra’da Serpentine Gallery’de Refik’i görmek artık doğal bir durum haline geldi.