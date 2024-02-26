  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tüm İsrail, Türkiye ile ilgili bu gelişmeye kilitlendi! Tedirgin bir şekilde bekliyorlar, sadece saatler kaldı

Alçak İsrail ordusu, Gazze'de Mehmetçik mezarlıklarını tahrip etti!

Mozambik'te Alman ve Afrikalının Türkçe sohbeti gündem oldu

Araç sahipleri bu kez gerçekten bayram edecek! Akaryakıt fiyatlarına 'yok artık' dedirten indirim

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: Bayram ikramiyesi bu hafta Meclis'e geliyor

Ünlü ekonomist en düşük emekli maaşlarına yapılacak en gerçekçi zammı açıkladı! Tarih bile verdi

Ticaret Bakanlığı tüketicileri aldatan reklamları affetmiyor! 48 milyon TL ceza kesildi

ABD'li asker Gazze için kendini yaktı!

Ne diyecekleri merak ediliyordu! Rus tarafından MMU Kaan açıklaması: Bunu yapabiliriz

Fetö’nün yeni oyunu! Terzi dükkanı örgüt merkezi çıktı
Aktüel Murat Ülker'den Refik Anadol'a övgü
Aktüel

Murat Ülker'den Refik Anadol'a övgü

Yeniakit Publisher
2024-02-26 14:10:00 -
Murat Ülker'den Refik Anadol'a övgü

The Economist'in, 'Yapay zeka sanatının parlayan yıldızı' diyerek nitelendirdiği Anadol'a, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'den övgü dolu bir analiz geldi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sitesinde yayımladığı yeni yazısında Refik Anadol ve eserlerini ele aldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23