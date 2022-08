Murat Ülker Antalya'ya gitti ve…!

İş adamı Murat Ülker, cuma akşamı yeni yatırım yapmak için incelemelerde bulunmak üzere gittiği Antalya’da Mega Tema Parkı Lands of Legends’ı ziyaret etti. Ziyaret ettiği tema parkı ile ilgili görüşlerini paylaşan Ülker, ayrıca tema parkını Rixos otelde açan Fettah Tamince ile de bir söyleyişi gerçekleştirdi. Ülker, yaptığı söyleşiyi kendisine ait internet sistesinden kamuoyu ile paylaştı.

İŞTE MURAT ÜLKER'İN ZİYARETİ VE YAPTIĞI SÖYLEŞİ

Şimdi “meraklısına GOYA da ne demek” diyeceksiniz? Her işin başı meraktır, etrafınızda olup bitenin farkında olmaktır derim. Onun için geçen Cuma gecesi kalktım Antalya`ya gittim. Muazzam bir Mega Tema Parkı olan Lands of Legends`i goyaladım. Tabii amacım bir Godiva Cafe açmak için inceleme yapmaktı.

25 Temmuz 2016da açılan parka bu ikinci gidişim, yapılan ilave yatırımlarla çok gelişmiş. 640bin m2 üzerine bir milyar dolara yakın yatırımla Rixos Hotels ve Dubai merkezli Emaar ve Dragone Productions ortaklığı tarafından kurulmuş.

Antalya, Belek`teki tema parkı, 72 kaydıraklı su parkı, yabani yaşam parkı, splash cinema (5D su sineması ve water coaster (su treni), beş yıldızlı lüks otel, alışveriş caddesi, seyir terası, restoranlar, dijital yenilikler içeriyor.

Gaye, alışveriş, yemek veya sadece gezmek için gelen misafirleri Antalya gecelerinde ferahlatmak… #mutluetmutluol

Bilgilerime göre şu anda günlük bilet kişi başına 1500TL ve yıllık ziyaretçi sayısı 3 milyon kişi!

Fettah Tamince Bey’e Sorularım:

Öncelikle böyle bir ilki Türk turizmine ve dünya çocuklarına kazandırdığınız için teşekkür ederim.

Land of Legends’i niye Antalya Rixos için tercih ettiniz? Amaç neydi?

Antalya Akdeniz çanağının en önemli turizm destinasyonlarının başında yer almaktadır. Yatak sayısı ve geceleme kapasitesi bakımından ilk sıraya oturur.

The Land of Legends’ın olduğu bölge, Belek-Kundu-Side-Manavgat, 400’e yakın çok önemli tesise ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Antalya’da da sahil şeritleri güzel, kaliteli tesislerle yapılandırılırken malesef turizm beldeleri aynı paralellikte gelişemediler ve gelen ziyaretçilere çok özel tamamlayıcı nitelikte ürünler sunulamadı. Bizler, bu açığı gördük ve adeta bu 400 tesise hizmet verebilecek düzeyde bir eğlence, alışveriş ve kültür merkezi tasarlayarak hayata geçirdik.

Ayrıca global olarak başarılı çalışan tema parkları değerlendirdiğinizde, 250-300 gün açık havada operasyon yapabilme durumu olduğunu görürüz. Bu manada Antalya olabilecek en uygun coğrafyada yer alıyor, bu sebep de Antalya tercihimizde mühim bir kriter.

2016’da açılan tesis için 1 milyon metrekare ve 1 milyar dolarlık yatırım deniyor, doğru mu?

2016’da tesisi açtığımızda aslında vizyonumuzu böyle açıkladık ve şu ana kadar yaklaşık 500 milyon USD’lik bir yatırım yaparak 400 bin metrekare alanı kullandık ama sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz.

Cirque du soleil’in mimarı Franco Dragone ile çalışılmış, doğru mu? Kim üretti konsepti, niye Maşa ve Koca Ayı tercih edildi? Yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey oldu mu?

Franco Dragone Cirque du Soleil’in kurucularından ama Las Vegas, Macau ve Dubai başta olmak üzere asıl başarılı showları Le Reve, Hous of Dancing ve La Perla’dır. Dragone’nin Las Vegas’taki showlarını izledikten sonra araştırdım, kendisiyle tanıştım ve Antalya’da bizimle olması için zor da olsa ikna etmeyi başardım. Elbette ki, The Land of Legends’a katkısı inanılmaz oldu.

Maşa ve Koca Ayı dünyada en populer ilk 10, Avrupa da ise ilk 5 te yer alan çok başarılı ve tanınan bir IP (Intellectual Property-fikri mülkiyet). Aylık 1 milyar izlenme, totalde 55 milyar izlenme sayısı ve her saniyede 400 izlenme sayısı ile Youtube’da en fazla seyredilen animasyon olarak Guinness World Record (Guiness Dünya Rekoru)’una sahip çok güçlü bir içerik. Maşa ve Koca Ayı konseptinin temalı park haklarını satın alarak, global düzeyde bir konsept hazırlayarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdik ve parkımızda ilk IP deneyimimizi onlarla yapmak istedik, çok da olumlu geri dönüşler alıyoruz.

Franco ile Las Vegas’taki gibi bir show’u mutlaka The Land of Legends’ta yapmak çok isterim. Bakalım böyle bir projeyi gerçekleştirmeye ne zaman imkanımız olur.

Ayrıca dünyaca ünlü başka IP’ler ile de bu konudaki vizyonumuzu yansıtacak ve dünyada ses getirecek işbirlikleri yapmak isterim. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor.

Burasının Disneyland olarak başlayıp metrekare eksikliğinden tema parkına döndüğü söyleniyor, ne diyorsunuz?

Hayır, doğru değil. Biz baştan beri kendi markamızı kendi gerçeklerimizle paralel bir şekilde geliştirmek istedik. Disneyland yine bir tema park markası, biz ise kendi markamızı inşa etmeyi kendi gerçeklerimize daha uygun bulduk. Land of Legends şu andaki büyüklüğü itibarı ile tema parklar endüstrisi sıralamasında aynı Disneyland gibi büyük parklar sınıfına girer. Buna ilave olarak Land of Legends sadece bir tema park markası değildir. Bizim markamız; tema park, su parkı, AVM, F&B (Foof&Beverage/Yiyecek-İçecek) ve otellerden oluşan konsepttir.

Size Land of Legends’in Kingdom otelini anlat desek, nasıl anlatırsınız?

Kingdom için, herkes çocukluğunu hatırlasın ve yaşasın çocuklarıyla, torunlarıyla birlikte, derim.

Girişinden çıkışına kadar, her yönü ile ailelerin ve çocukların öncelikleri ile tasarlanan, teknolojiyi en üst düzeyde kullanan, endüstride herkesin örnek gösterdiği ve taklit etmek istediği tematik bir otel, eğlence ile alışverişi, pek çok değişik mutfakları barındıran, tamamen kendine özgü, görsel niteliği çok yüksek bir gösteriyi her gün ziyaretçilerine sunan kendi hikayesi ile yaşayan ve gelişen sosyal atmosfer. Her köşesi hayal gücünü ve merakı destekleyen çocuklar için dekore edilmiş bir ortam.

AVM’sini anlat desek nasıl anlatırsınız?

AVM ise dünyaca ünlü markaları, tamamen ziyaretçi profiline göre hazırlanmış marka mix’i, dünya mutfaklarından lezzetleri barındıran F&B seçenekleri ile size bambaşka bir deneyim sunuyor, şeklinde anlatırım. Ve bu deneyim, her akşam gerçekleşen, Franco Dragone imzasıyla hazırlanmış Boat Parade (Bot Gösterisi), su ve ışık gösterileri ile tamamlanıyor.

Tema parkını anlat desek nasıl anlatırsınız?

The Land of Legends tema parkında, efsaneleri keşfetme şansına sahipsiniz, en iyi anlatım.

Burada uzak diyarlardan veya yakındaki yerlerden mistik hikayeler yaşayacaksınız. Deneyiminiz sırasında efsanelerin maceralarını keşfederken birçok fantastik ve sevimli karakterlerle tanışacaksınız.

Land of Legends’a adım attığınızda, heyecan verici mekanlarda, gezintilerde eğlenirken birçok efsanenin masallarına dalacaksınız.

Hayal gücünüz olduğu sürece çocuk kalırsınız, parkımızın efsanevi atmosferinde hayallerinizin ötesini bile görebilirsiniz.

Eğlencesini çocuklara anlat desek nasıl anlatırsınız?

Land of Legends’da yaşacağınız duyguyu anlatan tek bir kelime var, o da mutluluk. Land of Legends eğlencesi, aileniz ve arkadaşlarınızla yepyeni mutlu anılar biriktirmenizi sağlayacak.

İster roller coaster’da (hız treni) olun, ister su kaydırağında kayın, ister Maşa ve Koca Ayı ile tanışın; Land of Legends her yaştan insana gülümseme ve neşe getirecektir. Burada benzersiz ve başka herhangi bir şeyle taklit edilmesi zor olan bir deneyim sizi bekliyor.

Toplam tesiste kaç kişi çalışıyor?

Kingdom otel 500,

Park 700,

AVM Cadde’de 1300 olmak üzere toplam 2500 kişi çalışmaktadır.

Otelin ve tema parkının kapasitesi ne kadar?

Kingdom 1250 kişi, Park 9000 kişi, bunun 6000’ini su parkı oluşturmaktadır.

Burada yapmak isteyip de yapamadığınız bir park, bir restoran, bir tesis oldu mu?

Zamanla öğreniyoruz ve tecrübe kazanıyoruz. Temaları çok daha güçlü yapmalıydık ancak çok dinamik ve sürekli büyüyen ve yenilenen bir yapı olduğu için mutlaka daha da iyiye götüreceğiz.

Başka bir şehir ya da ülkede açmak istiyor musunuz?

Evet, değişik coğrafyalarda 4-5 park daha yapmak istiyoruz, en kısa zamanda ikincisini yurtdışında açmış olacağız.

Bu tesisi çalıştırmakta en fazla zorlandığınız konu nedir?

Aslında birçok farklı disiplini bünyesinde barındıran bir destinasyon tasarladık ve yönetiyoruz. Ülkemizde bir ilk olduğu için de yetişmiş, tecrübeli yönetici bulmak gerçekten kolay değildi. Karşılaştığımız en büyük zorluk ise, vizyon ve yenilik karşısında bize katkı sağlayacak birilerinin hemen hemen hiç olmaması malesef.

Bunun ötesinde aynı gün içinde binlerce kişinin kullandığı parkta yoğunluktan ötürü bazı fiziki zorluklar elbette ki yaşanıyor ama çözümleri de operasyon ekiplerimiz tarafından her geçen gün optimize ediliyor. Örnek: Su kaydırağının kuyruklama yönteminin daha efektif bir hale getirilmesi gibi.

Hayvan kullanılan ya da içeren gösteriler için hayvansever topluluklar aleyhte propaganda yapıyor. Ne diyorsunuz?

Dünyada halen bu ve benzeri gösteriler kitlelerce beğenilerek izleniyor. Bu gösterilere yönelik aldığımız tüm geri bildirimler de olumlu ve etkileyici şekilde devam ediyor. Parkımızdaki su canlılarının hem eğitim hem de yaşam kalite süreçlerine gösterdiğimiz şeffaf ve profesyonel yaklaşım bu yorumları da ne kadar ciddiye aldığımızın bir göstergesi. Tüm canlılar doğal yaşamlarından çok daha yüksek seviyedeki beslenme ve bakım programları ile doğal yaşamlarından çok daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Gösteri ve özel gösterilerin özellikle çocuk misafirler üzerindeki olumlu etkisini de bizzat deneyimliyoruz.

Ayrıca süregelen sosyal sorumluluk projeleri ile de su canlıları ile olan bağımızı da daha iyi ifade etme imkanı buluyoruz.

İlerleyen dönemlerde bu ve benzeri gösterilerin olmaması senaryosunda insan ve teknoloji odaklı görsel gösterilerin temapark ve benzeri organizasyonlarda yer alması söz konusu olacaktır. Biz, halihazırda The Land of Legends olarak su canlıları ile bağımızı dengeli ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile sürdürmeye özen gösteriyoruz.

Fettah beyi vizyonu, gayret ve başarıları için kutluyorum.

Hepimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum.