Murat Ülker anlattı: Başarılı olmak için...

Kişisel web sitesinde görüşlerini aktaran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, başarılı olmak için dikkat çeken ipuçları verdi.

Murat Ülker yazısında şunları yazdı:

Eğlenmek ve başarılı olmak için daima sıkı çalışmalı ve değişikliklere adapte olabilmelisiniz. Hedefimiz #mutluetmutluol.

Sonra Ülker’in 1944'de hangi şartlar altında kurulduğunu anlattım:

Ülker, 2. Dünya Savaşı’nın sonunda kuruldu, ama gelecek hiç emin gözükmüyordu. Türkiye nihayet tarafını belirlemiş, Almanya’ya savaş açmıştı. Sabri bey, işe başlamak için gerekli tüm parayı ödünç almıştı. Un, şeker yoktu, ekmek karneye bağlıydı. Ama bu onların tek şansıydı. Aile değerlerinden yola çıkarak güçlerini birleştirdiler, ama bu çok zor zamanlarda sadece bir şansları vardı…

İş hayatımda benim ilk patronum en büyük kuzenimdi. Kaynaklarımız sınırlıydı ve attığını vurmak gerekiyordu. Halbuki bugün elimiz bol, dünya bile farklı, yeni nesiller daha şanslılar…

Sonra şöyle devam ettim: Bence iki tür insan vardır, her işe en uygun insanı seçmek yani liyakat şarttır. Ama bazı insanlar da vardır ki, onlar olmadan o işler yapılmaz. Bunlar özel yetenekleri olan kişiler, sizin gibi liderlerdir. Eğer onlara sahip değilsek, işimiz yoktur. İşletmeyi oluşturmak için bu kişilere güvenebilirsiniz. Bu liderler, sizler sayesinde bizim işimiz var. Şimdi ise yeni bir nesil var ve bu gençlere iyi davranmak zorundasınız. Bu nesil riskleri bizim gibi algılamıyor. Dikkat süreleri daha kısa. 140 karakter, twitter dili ile konuşuyorlar. Bu gençleri OKR’ler (Hedefler Ana Sonuçlar) belirterek yönetmeniz; onlara ne, nasıl yapılır, diye yol göstermeniz gerekiyor.

Tahsilim esnasında sınavlardan şikayet ettiğimde babamın “çalışmaya başladığında yaşamın kolaylaşmayacak” dediğini anlattım. Nitekim öyle de olduğunu, gündemimi kontrol edemediğimi, birçok dış etkenlerle gündemim dışı işlere yönlendirildiğimi özetledim.

Son olarak iş felsefemden yola çıkarak şunları ekledim: Ekip olmak isteyen ya da ekipteki insanlar arasında karşılıklı anlayış, arkadaşlık önemlidir. Ekiplerin en önemli özelliği birbirlerine güvenmeleridir. Hatalar insanlar değildir. Hatasını gideren insan kıymetlidir. Hataları ve sonuçlarını görmezden gelemeyiz, ama düzelen kişileri takdir ederiz. Her hata daha iyi olmamıza yardımcı olur.

Güven en önemli şeydir, ilişkilerde güven esastır. Tabi önce liyakat ve referans ama ilişkiye güvenle başlayın, güvenmekten vazgeçmeyin. Ben ilişkilerimde hep ileri düzeyde bir güven oluşturduğumu düşünüyorum. İnsanlara inanmalı, güvenmeli ve iletişimde açık olmalısınız.

Daha başta da söylediğim gibi sonra sorular gelmeye başladı.

pladis için hayaliniz nedir, diye soruldu.

Küresel rakiplerle rekabet için iş görüşümüz farklı olmalıdır. Ancak böylece kısa zamanda hızla büyük mesafe katedebiliriz. Tabi herkesin bir geçmişi, tecrübesi, kültürü var. Farklı olmak normal. Ama iş yapış şeklimiz ve hedefte hizalanabilmeliyiz. Ancak böylece küresel rakiplerimizi aşabiliriz… diye yanıt verdim.

Diğer soru, Godiva ile nasıl daha fazla sinerji yaratılabiliriz, şeklindeydi.

Godiva’nın öncelikle omni kanalda daha büyümesi gerekiyor. Tabi ortak performans göstergeleri oluşturabiliriz. Sinerjiden istifade edebiliriz.

Tüketici trendleri ile ilgi de, Sağlık&Esenlik (Health and Wellnes) ürünleri hakkında ne düşünüyorsunuz, sorusu geldi. Cevabım: Sağlıklı veya sağlıksız gıda ayrımı yapay bir ayrımdır. Her gıda çok tüketilirse sağlıksız olabilir, su bile… Önemli olan farklı ihtiyaçları olan kişileri görmek ve onlara ihtiyaçlarını vermektir. Tüketimde küreselleşme ve kişiselleştirme iki önemli trend, iyi izlemek gerekir. Önce talebe bakmak; ne istediklerini vermek ancak sağlıklı olduklarından emin olmak işimizin ahlakıdır. Dengeli bir beslenmeyi öğretmeniz gerekir. Sağlık ve Esenlik işte yenilik için bir fırsattır.

“pladis’in gelecek 5-10 yıl süreyle Yıldız Holding Stratejisi’nde rolü ne olacak?” sorusu geldi.

Söze, ben bisküviciyim diye başladım. Sonra şöyle devam ettim: pladis ana işimiz, bunu akıldan çıkarmamak lazım. murat ülker risk almayı sever, ama işinde hesaplı risk alır. Neticede başımıza taş yağsa her şeyi göze alır ve ilk öncelik olarak pladis’i çalışır durumda tutarız. Size düşen ise takımyıldızlarınızı korumak.

Uygulama nasıl daha farklı olabilir, beklediğim bir soruydu. Cevabım ise basitti:

1 – Önce temeli sağlamlaştırın.

2- Başarıyı tarif edin ve nasıl kutlayacağımızı tanımlayın.

3- Herkes için her alanda yetki ve sorumluluğu açık bir şekilde belirleyin, yetki/onay matriksi herkesin sorunu ayrıştırması ve çözmesine yardımcı olur.

Lider arkadaşlarımdan biri önce “pragmatik iyimserliğinizi dinlemeyi seviyorum” diye bir yorum yaptı, ardından soru geldi: Türkiye dahil tüm dünyada tedarik zincirinde bu kadar çok aksama olduğu düşünülürse McVitie’s için hayaliniz nedir?

Bugünleri düşünerek bir dengeli bir portföy elde etmek ve riskleri azaltmak için iki işletmeyi (Ülker+United Biscuits) birleştirdim. Yine pragmatik bir iyimserlik algılanmış olabilir.

Peşinden gelen gelen soru ise şöyle oldu: Nasıl hücum ve savunma yapmalıyız? Tıpkı yelken benzetmeniz gibi, 2022/2023de denizler dalgalı olacak, nasıl daha hızlı yol alabiliriz?

Önce nelerin yanlış gidebileceğini listeleyin ve bunları nasıl düzelteceğinizi düşünün. İyimser olun, ama aynı zamanda kötümser düşünün. Trafik kuralları yolculuğu sıkıcı hale getirse de kazaları önlemek için bunlara uymamız gerekir. Müşterilerimiz sizleri tanımalı ve iki taraf için kazan/kazan hedeflediğinize inanmalıdır. Mesela hem fiyatı artırıp hem de indirim yaparsanız, size inanmazlar, güvenmezler. Tüm değer zinciri için fiyat/kazanç tatmin edici olmalıdır. Yüksek fiyatlı bir ürünün daha güvenilir olduğuna yönelik inanç vardır. Tahmin edilebilir davranışlar, tüketicilerde güven oluşturur.

Bir diğer ilginç soru: Bir Digestive 2.0 projesi var mı?

Digestive McVities, birçok ülkede en çok satılan bisküvi markamızdır. Onun bir üst versiyonu çıkar mı diye soruyorlar anlayacağınız. Dedim ki: Özü ve temeli korunduğu sürece her şey olabilir. Büyük klasik paketlerimizi alan tüketicilerimiz çok muhafazakardır. Tekil ürün paketlerini alan tüketiciler daha maceraperesttir. Godiva Domes yıllarca uğraştıktan sonra bir kategori haline geldi. Bu kategoriye şimdi ‘Crunchy Chocolate’ adı veriliyor. Örneğin “Digestive …” parlak bir fikir olabilir. Neden olmasın?

Beklendiği gibi bir soru da bir süre önce katıldığım izlenimlerimi sizlerle paylaştığım son Davos toplantısından geldi: Davos ve Consumer Good Forum’un ana temaları sürdürülebilirlikti. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

Hem daha önce dediklerimi tekrar etmemek hem de operasyonel olarak ne işe yarayacağını anlatmam gerektiğinden düşüncelerimi şöyle özetledim: İnsanlar için bunun ne anlama geldiğini anlamalıyız. Sürdürülebilirlikten anlaşılan boşa zaman harcamayın, tek seferde doğru yapın, demektir. Tembellik etmeyin, çözüm bulun, demektir. Basit olun, işleri karmaşık yapmayın demektir. Sürdürülebilirlik, ekonomiler arasında bir rekabet vesilesi olmamalı, gerçeklere odaklanmalıdır.

Ve geldik gençlere… Gençler neden bizim için çalışmak isterler, diye sordular.

Yazılarımda birçok kez değindiğim bu konuyla ilgili şunları söyledim: Gençlik hakkında çoğunlukla yanlış bir izlenim var. Aslında dünyaya önem verirler. Tembel değillerdir. Döngüleri farklıdır. Jargonları, konuşma üslupları farklıdır. Sorumlu, çalışkan ve başarma arzusu olan insanlar olmaları konusunda gençlere güvenebilirsiniz. OKR’ler (hedefler ve anahtar sonuçlar)) konusunda onlara yardımcı olun. Onlarla birlikte kutlayın. Bir müzede Mezopotamya’daki eski bir uygarlığa ait bir tablet gördüm ve gençliğin sorumsuzluğundan vb. şikayet edilmişti. O zaman da bir kere daha anladım ki gençlikten şikayet etmek değişmiyor, kendimizi değiştirmeliyiz.