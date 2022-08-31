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Spor Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması
Spor

Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması

Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-31 14:50:00 -
Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli'nin İsviçre ekiplerinden FC Sion ile anlaştığı iddia edildi. Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak ise iddiaları yalanladı.

Başkan Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sion ile anlaşmaya varması ne kadar önemliyse, ADS ile anlaşamayan kulübün alma şansı olamaz. Ne 2 milyon ne yarısı hepsi dedikodu. Ne dedik 3.200'ü yatırırlarsa alırlar. Daha yatıran olmadığı için bir şey diyemem. Mario Balotelli." ifadelerini kullandı.

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