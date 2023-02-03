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Spor Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Palabıyık yorumu: En azından eyyamcı değildi
Spor

Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Palabıyık yorumu: En azından eyyamcı değildi

Fenerbahçe cephesinin tepki gösterdiği hakem Ali Palabıyık ile ilgili değerlendirme yapan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, genel anlamda iyi bir yönetim sergilediğini söyleyerek, "En azından eyyamcı değildi" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 10:59:00 -
Murat Sancak'tan Fenerbahçelileri kızdıracak Ali Palabıyık yorumu: En azından eyyamcı değildi

Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem Ali Palabıyık, özellikle sarı-lacivertli camiada tepkilerin hedefi oldu.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak da müsabakanın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, "Dün zevkli bir maç seyrettik. Yerde yatan, ama her iki tarafın da kaybettiği 2 puan var. Hakem genel anlamda iyiydi. En azından eyyamcı değildi. Kimine göre el, kimine göre gol, kimine göre ofsayt, kimine göre değil. Kimine göre ayak dışarıda kırmızı kart, kimine göre değil. Daha 45 puan var, rahat" ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz Avrupa’ya gitmek”

Cezalı olduğu için sustuğunu belirten Sancak, şunları kaydetti:

“Hedefimiz Avrupa’ya gitmek. Ama bazıları var. Elini Türk futbolunun üzerinden çekmedikçe, birileri futbolu yönetmekten vazgeçmedikçe işimiz zor. Cezalıyım, susuyorum. Cezam 2 katına çarpılarak verilmesin diye. Bazıları Adana’yı sevmiyor, niye acaba?"

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Yorumlar

Misafir

Fener puan kaybedince ali koç çaliyor taraftar oynuyor????kötü gidisati yine ört bas etmeyi basardi

hazar

avrupa hayal
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