Murat Sancak sahaya atladı! Bu kadarına da pes...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Başakşehir ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 52'nci dakikasında Başakşehir'in kazandığı penaltı kararı sonrası protokol tribünü karıştı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çılgına döndü. Son düdük sonrası bu kez Stefano Okaka sahada sinir krizi geçirdi.

Başakşehir, Süper Lig'in 18'inci haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Müsabaka gol yağmuruna sahne oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak heyecan dolu maçı tribünden takip etti. Akdeniz ekibinin bir numarası Arda Kardeşler'in verdiği penaltı kararı sonrası çok sinirlendi. Murat Sancak'ın tepkisinin ardından protokol tribününde gerilim yaşandı. Başakşehir'in yıldızı Stefano Okaka maçın ardından rakiplerinin üstüne yürüdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken ikinci yarıda heyecan fırtınası yaşandı. Müsabakanın 50'nci dakikasında sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler, topu yerden içeriye çevirdi. Ndayishimiye'nin şutunda meşin yuvarlak Kevin Rodrigues'e çarparak oyun alanına geri döndü.

Başakşehir cephesi pozisyonun ardından hakeme penaltı itirazlarında bulundu. Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi ancak maçın durduğu ilk anda VAR'dan izleme tavsiyesi geldi. Arda Kardeşler, VAR monitöründe pozisyonu izlemesinin ardından penaltı kararı verdi.

Adana Demirspor'da Samet Akaydın, Younes Belhanda ve Ertaç Özbir penaltı kararı sonrası maçın hakemine tepki gösterdi. Bu sırada Kevin Rodrigues, hakemin yanına koştu. Tecrübeli sol bek formasını kaldırdı ve göğsündeki kızarıklığı Arda Kardeşler'e işaret etti. Adana Demirspor'da Younes Belhanda hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Arda Kardeşler'in penaltı kararı sonrası tribünde çılgına döndü. Murat Sancak'ın protokol tribününden saha içine seslendiği görüldü. Bu sırada Başakşehir taraftarları ile Murat Sancak arasında tartışma çıktı. Protokol tribününde yer alan diğer kişiler de gerilime ortak oldu. Tartışma daha sonra sona erdi.

Başakşehir yöneticisi Mustafa Eröğüt ve Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yaşananlar sonrası Murat Sancak ile konuştuğu gözlemlendi.

Başakşehir - Adana Demirspor maçının kalan dakikaları nefes kesti. Adana Demirspor'da Samet Akaydın, Younes Belhanda'nın asistinde rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Başakşehir'de de Serdar Gürler, Adana Demirspor maçını boş geçmedi. Başakşehir - Adana Demirspor müsabakasında 10 dakikalık bölümde 3 gol atıldı.

Hürriyet'e göre; Adana Demirspor'da Younes Belhanda ve Stefano Okaka konuşurken ikili arasında sinirler gerildi. Gökhan Töre, Stefano Okaka'yı uzaklaştırdı. Başakşehir'de Stefano Okaka maçın ardından Adana Demirspor'dan Badou N'Diaye ile tartışmaya başladı. Badou N'Diaye ile arasında tartışma çıkan Stefano Okaka rakibinin üstüne yürüdü. Bu sırada Adana Demirspor'da Samet Akaydın, Stefano Okaka'ya tepki gösterdi.

Stefano Okaka sakinleşmek üzereyken bir kez daha rakiplerinin üstüne doğru koştu. Adana Demirspor'da Ertaç Özbir de Stefano Okaka'nın üstüne yürüdü. Müsabakanın hakemi Arda Kardeşler olayları geç fark ettikten sonra hemen o bölgeye doğru koştu.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak son düdük sonrası sahaya girdi. Başkan Murat Sancak çıkan tartışmalar sonrası oyuncularını soyunma odasına gönderdi. Murat Sancak'ın talebinin ardından Adana Demirsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan olayları yatıştırmak için sahaya indiklerini ifade eden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "77 numara galiba, Gökhan Töre'ye küfür etmiş herhalde onun için biz de Göksel başkanla indik, ortalığı biraz yumuşatmak istedik. Neyse bir şey olmadan ayrıldık" dedi.