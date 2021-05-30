Murat Sancak kimdir? Murat Sancak nerelidir? Murat Sancak ne iş yapıyor?
Murat Sancak kimdir? Murat Sancak nerelidir?Murat Sancak ne iş yapıyor? Murat Sancak hangi görevlerde bulundu? İşte Murat Sancak’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Murat Sancak 1970 yılında Siirt Çatılı, Tillo’da doğdu. Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Adana Demirspor Başkanı. MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmaktadır. 20 Ağustos 2015 yılında suikast girişimine uğramış olup aracına 20 kurşun isabet etmiştir, bu olayda korumaları yaralanırken kendisi yara almadan kurtulmuştur. 2014-2017 yılları arasında Star Medya'nın başkanlığını yürütmüştür. 2018 yılında olağanüstü kongre sonucunda Adana Demirspor başkanlığına seçilmiştir ve görevine devam etmektedir.2020-21 sezonu, TFF 1. lig'de takımın mevcut başkanı iken, Adana Demirspor Süper Lig'e 1. olarak yükselmiştir. Evli ve 6 çocuk babasıdır. İş adamı Ethem Sancak'ın kuzenidir.