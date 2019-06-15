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Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında? Murat Sağlam Fenerbahçe

2018-2019 sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Peki Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 15:21
Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında? Murat Sağlam Fenerbahçe

2018-2019 sezonunda iyi bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Peki Murat Sağlam kimdir nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe, 21 yaşındaki Murat Sağlam ile  3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Murat Sağlam kimdir?

10 Nisan 1998'de Hameln'de doğan Murat Sağlam, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21 Milli Takımımızında formasını giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. Orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat, dinamizmi ve şert şutları ile dikkat çekiyor. İlk olarak 2018-2019 sezonunda Wolfsburg II forması giyen Murat Sağlam, 25 maçta forva giydi ve 6 gol attı, 4 de asist yaptı. 

 

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 15:21
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