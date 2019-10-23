FİBA Holding ve FİNA Holding'in son genel kurullarında Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Özyeğin getirildi. Murat Özyeğin Credit Europe Bankın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Peki Murat Özyeğin kimdir, nerelidir? Murat Özyeğin kaç yaşında?

Murat Özyeğin kimdir?

Murat Özyeğin, lisans eğitimini Carnegie Mellon Üniversitesinde Endüstri Yönetimi ve Ekonomi alanlarından çift ana dal diploması alarak 1998 yılında tamamladı. Aynı yıl Bear Stearns & Co. Yatırım Bankasının New York ofisinde Şirket Birleşme ve Satın Alma Grubunda Finansal Analist olarak iş hayatına başladı. 2000 yılında şirketin Londra ofisine Kıdemli Analist unvanıyla transfer oldu.

2003 yılında Harvard Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönerek aile şirketlerinin yönetiminde aktif rol üstlendi. Finansbank ve Fiba Holdingte Stratejik Planlama ve İş Geliştirme bölümlerini kurdu.

FİBA Holding ve FİNA Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmeden önce yönetim kurullarında üye olarak görev aldı. Grubun finans alanında en büyük iştiraki olan Credit Europe Bankın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını, finans dışı tüm iştirak şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.