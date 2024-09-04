Murat Özer'den dikkat çeken soru: Hangi Mustafa Kemal'in askerisiniz?

Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, Özgür Özel'in CHP'deki tavrının parti içi huzursuzluğu artırdığını ifade etti. Özer, Özel'in bazı kişilerin suçlarını övmesi ve hakaretlerini savunmasının ülkenin siyasi huzurunu tehdit ettiğini belirtti. Özer, CHP'nin tarihi misyonundan uzaklaştığını ve Mustafa Kemal'in askerleri söyleminin yanlış bir şekilde kullanıldığını söyledi. İşte Murat Özer'in yazısı:

"Kılıçdaroğlu bile açtığı yolun bu noktalara varabileceğini hayal edememiştir. CHP'nin bavulla gelen başkanı, ülkenin büyük çoğunluğuna ağır küfür eden bir terbiyesizin elinden tutup başına taç ettiğinde, halkın değerleriyle kavgalı partisinin normalleşebileceğine dair tüm umutları da yok etmeyi başardı.

Özgür Özel yaptığı bu hareketle sadece "emcük beyinli geri zekalıyı" taltif etmiş olmadı. "Suçun övülesi bir hareket", suçluların ise CHP'nin kahramanları olduğunu söyleyerek, "meşruiyete karşı savaş" açtığını ilan etti. Bundan sonra kafasına esen her mücrim istediği suçu işleyebilir, beğenmediğine küfredebilir, hoşnut olmadığı siyasetçiye şiddet uygulayabilir hatta canına dahi kastedebilir. Özel, hukuksuzluğa selam çakan bu çirkin hareketiyle sadece cumhurbaşkanına küfredilmesini onaylamadı; aynı zamanda siyasi mücadele adına her türlü saldırganlığa kapıyı açarak, ülkenin huzuruna dinamit koymayı da başardı.

Oysa her makul siyasi figür gibi mahkeme kararlarına itiraz edebilir, ancak suç işlenmesine rıza gösterilmeyeceğini söyleyebilirdi. Yapmadı. Küfrün ve aşağılamanın yanında durdu. Ülkede işlenen tüm siyasi cinayetler, darbelere kapı aralayan tüm sorumsuzluklar bu dil sayesinde olmadı mı? Devletin kurumlarını yıpratıp, siyasetin dilini hoyratça tüketen Kılıçdaroğlu'nun başlattığı "anarşi", Özel'in tutumuyla artık daha tehlikeli bir sürece evrildi. Acaba yüz yıllık olmakla övünen bu partide hiç mi aklıselim bir kişi kalmadı?

Mezuniyet törenlerinde genç teğmenlerin kılıçlarını çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek yaptığı şovu, her makul siyasetçi hiç olmazsa "garip" karşılamalıydı. Çünkü teğmenler bu şov sırasında yaptıkları yemini daha 10 dakika önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurundaki resmi törende askeri disipline yakışır şekilde yapmışlar, Cumhuriyeti ve vatanı korumaya ant içerek, Mustafa Kemal'in Harbiye'deki numarası okunduğunda hep bir ağızdan "içimizde" diye haykırmışlardı.

Terbiyesizliği ödüllendiren Özgür Özel, bu garip şovu da Cumhur İttifakı'nı suçlamak için kullanmaktan çekinmedi. Edep sınırlarını zorladı ve "onlar sizin gibi Trikupis'in askerleri değil" diyerek şovu makul bulmayan herkesi Anadolu'yu işgal eden Yunan generalinin askerleri olmakla itham etti. Pes doğrusu.

Gaziantep'te şehit İsmail Haniye'nin posterine gözü dönmüş şekilde saldıran CHP'li vekil gibi, Özel'in övdüğü terbiyesiz kadın da hakaretlerini sıralamadan önce "Arap'ın yasını mı tutacağız" diyerek Haniye'ye nefretini kusmuştu. Onları bu kadar öfkelendiren şeylerden birisi de bu belli ki: Türkiye'nin İsrail karşısında Filistin halkının yanında yer alması. Tüm bu çirkeflikleri yaparken utanmadan "Filistin cephesinde savaşmış" Mustafa Kemal'in askerleri olduklarını iddia ediyorlar.

Mustafa Kemal ve askerleri 1921'de Sivas'ta başlayan Kürtçü-Alevi Koçgiri İsyanı'nı bastırıp liderlerini ezip geçmişti. Mustafa Kemal ve askerleri 1937'de Tunceli'de başlayan Kürtçü-Alevi Dersim İsyanı'nı bastırıp, liderlerini idamla cezalandırmıştı.

Belediye seçimlerindeki başarısını PKK'nın siyasi aparatının koşulsuz desteğine borçlu olan Özgür Özel kendisini gerçekten Mustafa Kemal'in askeri olarak görüyorsa Dersim ve Koçgiri asilerinin birer hain olduğunu da kabul ediyor demektir.

Terbiyesizi kahramanlaştırmak zor değil Özgür Bey. Cesaretiniz varsa Seyit Rıza ve Alişir'i anma törenlerinde bağırın bakalım Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye."

{relation id:1882485 slug:'o-gelisme-ahmet-hakani-resmen-cileden-cikardi-bu-zalim-bir-kallesliktir'}{relation id:1882463 slug:'ozgur-ozelden-kufur-skandali'}