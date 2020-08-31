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Medya Murat Övüç'ü tokatlayan bakın hangi ünlü çıktı
Medya

Murat Övüç'ü tokatlayan bakın hangi ünlü çıktı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle büyük tepki çeken Murat Övüç' dün Marmaris'te saldırıya uğradı. Övüç'ü tokatlayan kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 18:59:00 -
Murat Övüç'ü tokatlayan bakın hangi ünlü çıktı

Sosyal medyadan küfürler savurarak ünlü olan ve bir röportajında küfrederek para kazandığını itiraf eden Murat Övüç isimli şahıs geçtiğimiz günlerde Marmaris’te dayak yemişti.

Bir kişi tarafından tokatlanırken ‘Benim ablam ben ona küfretmedim’ diyerek kendisini savunan Murat Övüç’ü döven kişinin eski basketbolcu Zaza Enden olduğu öğrenildi.

Zaza Enden’in tokatladığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Murat Övüç, son dönemde Yeşim Salkım ile yaşadığı küfürlü tartışma nedeniyle gündeme gelmiş durumda. Sosyal medya üzerinden ahlak dışı paylaşımlar yapan Övüç, toplumda birçok kesimin tepkisini çeken hareketlere imza atıyor.

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