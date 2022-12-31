Murat Övüç'ten skandal hareket! Şu rezalete bakın şu rezalete

Kendisini sosyal medya fenomeni olarak pazarlayan, aynı zamanda şarkıcılık da yapan Murat Övüç, skandal bir video paylaştı. Bir gecekondunun önünde görülen Övüç sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Murat Övüç şimdi de ihtiyaç sahibi insanlara yaptığı yardım ile gündeme geldi.

Yaptığı yardımı Instagram'dan paylaşan Murat Övüç tepki çekti.

Murat Övüç o paylaşımında ihtiyaç sahibi bir aileye kapıdan para verirken, 'Bunu al git markete kendine bir şeyler al, 500 TL' diyor.

Övüç, videoda 500 TL'yi üstüne basa basa vurguluyor.

Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkmıştı.