Murat Ongun'dan CHP'lileri bile kızdıran yalan
CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin işe alımları şeffaf ve adil bir şekilde yaptığını ileri sürdü. Ongun'un paylaşımının altına, "İYİ Parti üzerinden aldığınız güvenliklerden haberimiz yok sanıyorsunuz, mezarlıklara HDP üzerinden alınan güvenlikleri hiç söylemiyorum" benzeri yorumlar geldi. Ayrıca CHP'li Özgür Nas'ın "100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" şeklindeki sözleri de tekrar gündem oldu.
CHP'nin yalanları kendi seçmenine bile isyan ettirmeye başladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) işe alımların tamamen yandaşlar üzerinden yapılması CHP'lileri bile mağdur ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi.
Twitter'dan bir paylaşım yapan Ongun, "İBB'de işe alımları şeffaf ve adil bir şekilde yaptığımız Kariyer İBB web sayfamıza yapılan iş başvurusu sayısı 1 MİLYON’u geçti." ifadesini kullandı.
Özgür Nas'ın sözleri tekrar akıllara geldi
Ongun'un adil olduğunu iddia ettiği işe alımların nasıl yapıldığı, geçtiğimiz yıl CHP'li Özgür Nas tarafından itiraf edilmişti.
18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgelemiş ve burada konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." demişti.
Ongun'a tepki yağdı
Ongun'un paylaşımının altına gelen tepkiler dikkatlerden kaçmadı.