Murat Ongun'dan CHP'lileri bile kızdıran yalan

CHP'nin yalanları kendi seçmenine bile isyan ettirmeye başladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) işe alımların tamamen yandaşlar üzerinden yapılması CHP'lileri bile mağdur ederken, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yaptığı paylaşım tepkileri de beraberinde getirdi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Ongun, "İBB'de işe alımları şeffaf ve adil bir şekilde yaptığımız Kariyer İBB web sayfamıza yapılan iş başvurusu sayısı 1 MİLYON’u geçti." ifadesini kullandı.

Özgür Nas'ın sözleri tekrar akıllara geldi

Ongun'un adil olduğunu iddia ettiği işe alımların nasıl yapıldığı, geçtiğimiz yıl CHP'li Özgür Nas tarafından itiraf edilmişti.

18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşulanlar, kapalı kapılar ardında yapılan kadrolaşma planlarını belgelemiş ve burada konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." demişti.

Ongun'a tepki yağdı

Ongun'un paylaşımının altına gelen tepkiler dikkatlerden kaçmadı.