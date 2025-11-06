Murat Ongun ile birlikte, banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yapmışlar

CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlamasıyla ifade verdi.

Oğhan’a, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun tarafından fonlandığı yönündeki iddialar soruldu.

“Tümüyle iftira, yalan” diyen Oğhan, para teslimini gerçekleştirdiği iddia edilen ve İBB soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen Emrah Bağdatlı’yı da “hiçbir şekilde tanımadığını, hiç görmediğini, yüzünü dahi bilmediğini” söyledi.

Hortumcu Cem Uzan'ın işçiliğini yapmışlar

Murat Ongun ile tanışıklığı sorulan Oğhan, Ongun ile birlikte firari banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yaptıklarını şu sözlerle anlattı.

"Star TV de birlikte çalıştık"

“Murat Ongun isimli şahıs ise eski meslektaşımdır. 1999-2000 yıllarında Star TV de birlikte çalışmışlığımız da vardır. Sonra o Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte Basın Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

Bu süreçte de gazeteci olarak benim diğer bütün basın danışmanlarıyla olduğu gibi Murat ONGUN ile de ilişkim devam etti. Kimi zaman Ekrem İMAMOĞLU nun basın toplantısında kimi zaman Özgür Özel'i takip ederken onun yanında Murat Ongun'la karşılaştım.

Ayrıca haber kaynağı olarak Murat Ongun İBB Tüzel kişiliğini temsil ettiği için zaman zaman istişarelerim sorularım olmuştur. Ben bunu Gaziantep Belediyesi, Antalya Belediyesi ve Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler ve basın danışmanları ile de 3-5 yıl içerisinde birçok kez haber nitelikli görüşme yaptım.”