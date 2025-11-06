  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Petrol tahmini yapıldı: Rus yaptırımları görünümü bozuyor olumsuz olacak diyerek işaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'it'e 500 bin liralık tazminat davası

LGS merkezi sınavının tarihi belli oldu

50 araç, onlarca ev ve posta kutularına insan kanlarıyla gamalı haçlar çizildi! Almanya'da kanlı nefret mesajı

İsrail sorusu soran İtalyan gazeteci işten kovuldu: Rusya bir ülkeyi işgal etti İsrail ise saldırıya yanıt verdi

“Yolsuzluk yok, rüşvet yok, irtikap yok” Vatandaşa hizmetin yanında destek var

‘Yanlışlıkla olmuş’ dediler! İngiltere hapishanelerinde fıkra gibi olay

Bay Kemal'in Ecevit mesajı CHP'lileri kırmızı görmüş boğaya çevirdi: Bari burada şov yapma! Korkak…

Fidan’dan yurt dışındaki Türkler için net mesaj! Hizmette yeni dönem başlıyor! 3 milyonu aşan işlem hacmi dikkat çekti!

Bir vasiyetle başlayan gelenek: Türbe Dede Pilav Günü! İstanbul Valisi Gül ile AK Parti İl Başkanı Özdemir 15 bin kişiye kavurma pilav dağıttı
Gündem Murat Ongun ile birlikte, banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yapmışlar
Gündem

Murat Ongun ile birlikte, banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yapmışlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Murat Ongun ile birlikte, banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yapmışlar

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında “yalan bilgiyi alenen yayma, suç örgütüne yardım etme” suçlarından ifadesi alınan CHP İletişim Koordinatörü olan Yavuz Oğhan; Murat Ongun ile birlikte firari banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yaptıklarını anlattı.

CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım etme” suçlamasıyla ifade verdi.

Oğhan’a, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun tarafından fonlandığı yönündeki iddialar soruldu.

“Tümüyle iftira, yalan” diyen Oğhan, para teslimini gerçekleştirdiği iddia edilen ve İBB soruşturmasında hakkında yakalama kararı verilen Emrah Bağdatlı’yı da “hiçbir şekilde tanımadığını, hiç görmediğini, yüzünü dahi bilmediğini” söyledi.

Hortumcu Cem Uzan'ın işçiliğini yapmışlar

Murat Ongun ile tanışıklığı sorulan Oğhan, Ongun ile birlikte firari banka hortumcusu Cem Uzan’ın işçiliğini yaptıklarını şu sözlerle anlattı.

"Star TV de birlikte çalıştık"

“Murat Ongun isimli şahıs ise eski meslektaşımdır. 1999-2000 yıllarında Star TV de birlikte çalışmışlığımız da vardır. Sonra o Ekrem İMAMOĞLU ile birlikte Basın Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

Bu süreçte de gazeteci olarak benim diğer bütün basın danışmanlarıyla olduğu gibi Murat ONGUN ile de ilişkim devam etti. Kimi zaman Ekrem İMAMOĞLU nun basın toplantısında kimi zaman Özgür Özel'i takip ederken onun yanında Murat Ongun'la karşılaştım.

Ayrıca haber kaynağı olarak Murat Ongun İBB Tüzel kişiliğini temsil ettiği için zaman zaman istişarelerim sorularım olmuştur. Ben bunu Gaziantep Belediyesi, Antalya Belediyesi ve Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler ve basın danışmanları ile de 3-5 yıl içerisinde birçok kez haber nitelikli görüşme yaptım.”

Para transferlerine ne cevap verdi? Ekrem'in tekne sahibi oğlunun ifadesi ortaya çıktı
Para transferlerine ne cevap verdi? Ekrem'in tekne sahibi oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Gündem

Para transferlerine ne cevap verdi? Ekrem'in tekne sahibi oğlunun ifadesi ortaya çıktı

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap
Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

Gündem

Hem firma sahibi hem de haberi yok! Ekrem'in babasından ‘lüks villalar' sorusuna tuhaf cevap

"Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?" Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar
“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Siyaset

“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23