Murat Nehri'ne giren çocukların boğulması Muş'un Malazgirt ilçesinde 4 çocuğun serinlemek için girdikleri nehirde yaşamını yitirdiği olayda, boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Boran Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 4 çocuğun boğulduğu olayda, sudan çıkarılan 12 yaşındaki Boran Yıldırım da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İlçede 3 Ağustos'ta Murat Nehri kıyısında piknik yaparken 4 çocuğun girdikleri suda boğulduğu olayda, kurtarılan Boran Yıldırım (12), tedavi gördüğü Muş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yıldırım'ın cenazesi, ilçeye 10 kilometre uzaktaki Beşçatak köyünde, aynı olayda yaşamını yitiren 4 arkadaşının yanına defnedildi. - Olay Malazgirt'te 3 Ağustos'ta serinlemek amacıyla girdikleri Murat Nehri'nde akıntıya kapılan Muhammed Demir (9), İlhami Demirbilek (9), Rohat Burukanlı (12) ve Taner Güven (10) hayatını kaybetmiş, boğulma tehlikesi geçiren Boran Yıldırım da hastanede tedavi altına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.