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Gündem Murat Kurum’un askerlik geçmişi gündem oldu
Gündem

Murat Kurum’un askerlik geçmişi gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-04 11:59:00 - 2024-03-04 12:00:25
Murat Kurum’un askerlik geçmişi gündem oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bedelli askerlik yapan vatandaşlara yönelik hadsiz sözleri tepki çekerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un İzmir Foça’da askerlik yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak’a gittiği ve 18 ay askerliğini burada tamamladığı öğrenildi.

Yerel seçimlere sayılı günler kalırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde bedelli askerlikle ilgili yaptığı bir açıklamanın ardından tepkilerin odağı haline geldi. Özel, açıklamasında, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz." dedi.

CHP Lideri'nin açıklamaları gündemdeki yerini korurken arşivler bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Özgür Özel'in açıklamaları büyük tepki çekerken, partisinden birçok kişinin bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

Kurum'un Şırnak'taki askerliği

Bunlardan en dikkat çekici isim ise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu'nun bedelli askerlik yapmasının yanı sıra diğer dikkat çeken bir durum da Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un askerlik geçmişi oldu.

Özgür Özel'in bedelli sözleri sonrası Murat Kurum'un, 2000 yılında askerlik görevini uzun dönem olarak yaptığı ortaya çıktı. 2000 yılında İstanbul'da Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Kurum, aynı yılın şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.

Daha sonra ise İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'ndayken, terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a giden Kurum, 18 aylık zorunlu görevini burada tamamladı.
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Kurum, daha sonra 21 Temmuz 2001'de ise terhis oldu.

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