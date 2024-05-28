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Gündem Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç cevabı! Bir iftira daha çürütüldü
Gündem

Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç cevabı! Bir iftira daha çürütüldü

Yeniakit Publisher
2024-05-28 23:31:00 -
Murat Kurum'dan Özgür Özel'e İliç cevabı! Bir iftira daha çürütüldü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İliç'teki maden faciası ile ilgili sözlerine Murat Kurum'dan cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan maden sahasında yaşanan toprak kaymasına ilişkin yaptığı açıklamada, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u hedef aldı.

ÖZEL, KURUM'U HEDEF ALDI

O döneme ait 'ÇED olumlu raporunu' gösteren Özel, "ÇED olumlu kararı verilmesini uygun bulan Murat Kurum’un o süreçte iddiası şuydu: 'Benim belgelerde imzam yok'. Oysa o imza bulundu. O belge bulundu." dedi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Özel'in kendisini hedef alan iddialarına X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

KURUM'DAN ÖZGÜR ÖZEL'İN İFTİRASINA YANIT
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurum, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün partisinin grup toplantısında, Türk milletini yasa boğan İliç’teki maden faciasına ilişkin kendisine iftira attığını belirtti.

"SİYASİ BİR MANİPÜLASYONA, ALGIYA VE YALANA İMZA ATMIŞTIR"

Bu acı verici hadisenin yerel seçim sürecinde de kirli bir siyasete malzeme edildiğini kaydeden Kurum, “Bugün de daha henüz kurumlara bile tebliğ edilmemiş ama ne hikmetse CHP’li isimlerin elden ele dolaştırdığı bilirkişi raporuyla yeniden gündeme getirilmiştir. Her şeyden önce Sayın Özel açıklamasında, teknik açıdan tamamen yetersiz ve eksik, hukuki açıdan tamamen kusurlu, siyasi açıdan topyekun kasıtlı ve hedef gösterici siyasi bir manipülasyona, algıya ve yalana imza atmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığı döneminde, söz konusu işletmeye verilen ÇED raporunun gündeme getirildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

“ÇED sürecinde sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisi değerlendirilir, onaylanır ya da onaylanmaz. Çevresel Etki Değerlendirme kararları Bakanlığımızın tek başına yaptığı değerlendirme sonucu verilen kararlar değildir. ÇED süreçleri içerisinde ilgili kurum ve kuruluşların değerlendirmeleri, komisyon çalışmaları dikkate alınarak teknik ve bilimsel esaslara dayalı çalışmaların sonucu olarak verilen kararlardır. İşte bugün dillerine doladıkları ÇED kararı da 21 kurum ve kuruluşun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu üyelerinin olumlu ve ortak görüşüyle alınmıştır.

Siyaset, millete hizmet aracıdır ve bu hizmet yalanla, iftirayla, haksız suçlamalarla yapılabilecek, sürdürülebilecek bir iş değildir. Bir yerde söz konusu olan milletin canı ise orada siyaset biter. Sayın Özel’i, haktan ve adaletten yana tavır almaya, insanımızın can sağlığını siyasi malzeme yapmamaya davet ediyorum. Dün İBB çukurunda hayatını kaybeden yavrumuza, Beşiktaş’ta yaşanan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza kulaklarını tıkayan Sayın Özel’in İliç’teki canlarımız üzerinden siyaset yapmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum.”

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Yorumlar

Chp seçmeni

Plesteyşın oynarken siyeset çi olandan ancak bukadar olur yalan algı eldeki malzeme bu yapacak bir şey yok.
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