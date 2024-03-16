Murat Kurum'dan Ekrem'i yerin dibine sokan sözler! 'O CHP'yi dizayn etmeye çalışırken..'

Kurum, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun heybesinin boş olduğunu ve gerçek yerine algı ile siyasette kalmaya çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"O kayağa gittiğinde biz Elazığ'ın sokaklarında depremzede vatandaşlarımızla beraber üzülüp mücadele ediyorduk.

"O Zoom toplantıları üzerinden CHP'yi dizayn etmeye çalışırken"

O Zoom toplantıları üzerinden CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, biz 11 ilimizde 3 ayda 180 bin konutun temelini attık.

İş yapmazsanız, dertlenmezseniz İstanbul'un sorunlarına ilişkin çözüm ortaya koymazsanız, ne yaparsınız? Algı, algı, algı...

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Deprem algıyla yürütülmez. Ulaşım algıyla çözülmez. İstanbul'un sorunlarına algıyla çözüm bulunamaz.

"Ona talimat verenler var"

Heybesi boş. Ona talimat verenler var. O talimat çerçevesinde ne söylemesi gerekiyorsa onu söylüyor. Onun dışında bir şey yok. Sıfır. İş yapmamış, eser üretmemiş...

"Ne demek hatırlamıyorum"

'Ben konut vaadimi hatırlamıyorum' diyor ya. Ne demek hatırlamıyorsun. Bir aç bak. Beyannamende var, vaadinde var...

"Bir karşılığı yok"

O yüzden bunların ne dediğinin bizim nezdimizde bir karşılığı yok, vatandaşın nezdinde de bir karşılığı yok."