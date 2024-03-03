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Gündem Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar! Riskli yapılara savaş açtı
Gündem

Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar! Riskli yapılara savaş açtı

Yeniakit Publisher
2024-03-03 20:21:00 -
Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar! Riskli yapılara savaş açtı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'da 650 bin konutun dönüştürüleceğini söyledi.

Festivale Murat Kurum’un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Sahilde bulunan meydanda kurulan çadırlarda yüzlerce vatandaşa hamsi ekmek dağıtıldı. Festivalde düzenlenen halk oyunları gösterileri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi. Müzik eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi. AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin birlikte horon oynadı.

Festivalde konuşan Murat Kurum, “Bugün Pendik her zamanki gibi coşkulu. Bugün Pendik 31 Mart zaferini müjdeliyor. Sizlerle yol arkadaşı olmak, sizler için yola çıkmak şereflerin, gururların en büyüğü. Biz bakanlık yaptığımız görev boyunca milletimizin yanında olduk. 31 Mart'tan sonra İstanbul’da fetret dönemini bitireceğiz, İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağız. Bu anlamlı buluşmaya, hamsi festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Ahmet Cin başkanıma teşekkür ediyorum. Karadeniz’imizi adeta Pendik’imize getirdik. Hamsi bahane, burada dostluğumuzu muhabbetimizi pekiştireceğiz” dedi.

Kurum, “Şimdi sadece İstanbul diyoruz. İstanbul’un sorunlarına odaklanacağız. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. İstiyoruz ki İstanbul'da 650 bin konutumuzu dönüştürelim. CHP'li belediye başkan adayı bu konutların yapılmasına gerek yok diyor, akla ziyan. İstanbul’da kentsel dönüşüm yapılmasın diyor. Geçmişte yaptıkları belli, koca 5 yılda 5 bin konutu ancak dönüştürmüşler. Trabzon'da yaptığımız konut sayısı bundan daha fazla. Pendik'te bizim sosyal konutlarımızı görürsünüz. 39 ilçede yaptığımız projeleri görürsünüz. Çocuklarımız, yarınlarımız için çabalarken görürsünüz. Biz aşkla, şevkle sizlerle elele vereceğiz. İstanbul’umuzun yarınlarını birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“31 Mart seçimleri böylesine önemli, kritik bir seçim” diyen Kurum, “Bir taraftan İstanbul için hayaller kurup, o hayallerin peşinden koşanlar var, bir tarafta maalesef İstanbul'un geleceğine ilişkin bir hayali, projesi olmayanlar var. 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği getireceğiz. Size söz, İstanbul’un her sokağında, her bir ilçesinde bizi göreceksiniz. Hep sözünü tutan, hayallerini gerçekleştiren tarafta olacağız. Allah'ın izniyle 1 Nisan’dan itibaren bu aziz şehre hizmetlerimizi yapacağız” dedi.

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