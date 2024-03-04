Murat Kurum Üsküdar Çocuk Köyü açılışında konuştu: Bu proje, CHP'li İBB yönetiminin 5 yıl içerisinde yaptığı kreşlerden daha büyük!

Cumhur İttifakı AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar Belediyesi'nin projesi olan Üsküdar Çocuk Köyü'nün açılışına katılım gösterdi.

Murat Kurum, ''Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler'' dedi.

Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen tarafından hizmete sunulan Üsküdar Çocuk Köyü projesini duyduklarında çok heyecanlandıklarını ifade eden Murat Kurum, ''TOKİ başkanımızla birlikte hızlı bir şekilde bu projenin yapım sürecini başlattık. Bugün 85 bin metrekarelik alanda Üsküdar'ın göbeğinde, aynı zamanda Beykoz'un, Ümraniye'nin hemen sınırında yer alan ve hem nefes alacağımız hem de çocuklarımızın burada huzur içerisinde vakit geçireceği bir projeyi hamdolsun İstanbul'a kazandırmış olduk'' ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL İÇİN AŞK VE SEVDAYLA ÇALIŞIYORUZ''

Murat Kurum, İstanbul için aşk ve sevdayla çalıştıklarını belirterek, ''Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyümüz, bu CHP'li İBB yönetiminin ilgisiz, yarı zamanlı belediye başkanının 5 yıl içerisinde İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük. Buradaki arazi değeriyle üstüne yaptığımız yapılarla buradaki anlayışla ve bakış açısıyla tüm yaptığı kreşlerden daha büyük bir proje. Bunların bir projesi, bir hayalleri olmadığı için her zaman böyle iftiraların, dedikoduların, polemiklerin arkasında şu koca 5 yılı geçirdiler. Şu koca 5 yılda Üsküdar'ın çocukları için dikili bir ağaçları, Üsküdar'ın gençliği için yapmış oldukları tek bir hizmet yok.'' ifadelerini kullandı.

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''METRO HATTINI 5 YILDA 2 KATINA ÇIKARARAK ULAŞIM ÇİLESİNİ BİTİRECEĞİZ''

CHP'li mevcut İBB yönetiminin kendilerinin yaptığı proje ve eserleri kötülemek adına kampanya düzenlediklerini belirten Murat Kurum sözlerine şu ifadeler ile devam etti;

''Bu çabanın dışında hiçbir şey göremezsiniz. 'İsrafı bitirdik' deyip, israfın en büyüğünü, yaptıklarını görürsünüz. Ama onlar ne yaparsa yapsın, onlar ne söylerse söylesin, İstanbul'umuzla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki 1 Nisan gelecek, dertler bitecek, 1 Nisan gelecek yüzler gülecek ve hep birlikte İstanbul'umuz için önce hayal kuracağız. Hayali olmayanın eseri olmazmış. Bu eser bir hayalle başladı, bugün gerçeğe dönüştü. Bir hayalle bu eser çocukların burada huzur içerisinde yaşayacağı bir alana dönüştü. Biz hayal kurmaya devam edeceğiz. Biz eser yapmaya, İstanbul için 650 bin konutla İstanbul'u dönüştürmeye devam edeceğiz. Biz metro hattını 5 yılda 2 katına çıkararak İstanbul'daki ulaşım çilesini bitiren tarafta olacağız.''

''HİZMET GÖRMEK İSTİYORSAN ÜSKÜDAR'A GEL''

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, mevcut CHP'li İBB yönetimine seslendi. Kurum, ''Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak.'' dedi.

Murat Kurum, ''Size tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul'un gündemiyle ilgilenmeniz. Farklı gündemler sizi hiçbir yere taşımayacak. Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak. 31 Mart'ta biz aziz İstanbul'umuzla birlikte, Üsküdarlı kardeşlerimizle birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız'' ifadelerini kullandı.