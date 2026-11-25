Şahsuvar yazısında, Kurum'un siyasete kürsüden değil sahadan geldiğini ifade ederek, TOKİ ve Emlak Konut süreçlerinden 6 Şubat depremlerine kadar uzanan dönemdeki faaliyetlerini ele aldı.

İşte yazının tamamı;

Türk siyasetinde bazı isimler konuşur, bazı isimler yapar. Murat Kurum, ikinci gruptandır.

Onu farklı kılan şey, siyaseti bir kürsü işi olarak değil, bir şantiye işi olarak görmesidir. Çünkü o, siyasete kürsüden değil, sahadan geldi. Mühendislikten, TOKİ'den, deprem bölgesinden, kentsel dönüşümün en zor sokaklarından geldi.

1. Bir Teknisyenin Siyasete Yükselişi

Murat Kurum'un hikâyesi, klasik bir siyasi hikâye değildir. Babası memur, kendisi mühendis... Ankara'da büyüyen, projeyle, betonla, planla uğraşan bir genç...

2005'te TOKİ'de uzman olarak başladı. Sonra Emlak Konut'ta Genel Müdür oldu. Yani o, Türkiye'nin en büyük konut hamlelerinin mutfağında yetişti. Kağıt üzerinde değil, arazide öğrendi bu işi.

Bu yüzden 2018'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğunda, bakanlığa alışması gerekmedi. Bakanlık ona alıştı.

2. Depremde Devletin Yüzü Oldu

Bir bakanın gerçek karakteri, krizde belli olur. Elazığ depremi, İzmir depremi, Kastamonu sel felaketi, Antalya yangınları... Hepsinde Murat Kurum sahadaydı.

Ama asıl sınav, 6 Şubat 2023'tü. Asrın felaketi.

11 il yıkılmıştı. Milyonlarca insan evsizdi. Herkes "burası yıllarca toparlanamaz" derken, Kurum bir söz verdi: "Bir yıl içinde evleri teslim edeceğiz."

Çoğu kişi bunu siyasetçi sözü sandı. O, mühendis sözü olarak tuttu. 11 ilde, 11 ayrı şantiyede, gece gündüz çalışıldı. Ve bir yıl dolmadan, depremzedeler anahtarlarını almaya başladı. Bugün Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da yükselen o yeni şehirler, aslında onun başarı hikâyesinin en somut kanıtıdır.

3. İstanbul İçin Verdiği Mücadele

2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Kaybetti mi? Sandıkta evet. Ama İstanbul'a bıraktığı vizyon hâlâ konuşuluyor.

Çünkü o, İstanbul'a "balkon konuşması" yapmadı, "İstanbul'un depreme hazırlığı" anlattı. 650 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi, metro hatları, trafik çözümleri... Popülist vaatler değil, mühendislik çözümleri sundu.

Seçimi kaybetmesine rağmen, İstanbullunun gönlünde "işi bilen adam" olarak kaldı.

4. Başarısının Sırrı Nedir?

Murat Kurum'u analiz ettiğinizde üç temel özellik görürsünüz:

a) Sözünde Durmak: Ne söylediyse, tarih vererek söyledi. Ve o tarihi tutmak için uyumadı.

b) Sahada Olmak: Makamda oturan bir bakan olmadı. Vatandaşın yıkılmış evinin başında, çadırın önünde, şantiyenin ortasında oldu.

c) Siyaseti Kirletmemek: Polemiğe, kavgaya, hakarete girmedi. Hep iş konuştu. Rakipleri onu eleştirirken bile, "çalışkan" olduğunu inkâr edemedi.

Sonuç: Bir Devlet Adamı Profili

Murat Kurum'un hikâyesi, aslında Türkiye'ye bir mesajdır: Başarı, bağırmakla değil, yapmakla gelir.

O, bugün hâlâ aynı çizgide. Deprem bölgesinde, kentsel dönüşümde, Türkiye'nin yarınını inşa etmede.

Ve tarih, onu muhtemelen şöyle yazacak: "Konuşanlardan değil, yapanlardandı."

Tamam, o zaman aynı makaleye bir de yürek katalım. Çünkü Murat Kurum'u sadece binalarla anlatırsak eksik kalır, onu asıl büyüten şey merhametiydi.

İşte merhamet duygusu katılmış hali:

---

Murat Kurum: Betonun İçine Yürek Katan Adam

Bazı insanlar ev yapar, bazı insanlar yuva yapar. Murat Kurum'un farkı da tam burada.

O, yıkılan binaların arasında sadece moloz görmedi. O molozların altında kalan hayalleri, yarım kalan çocuklukları, annesiz kalan evleri gördü.

Depremde Bir Bakan Değil, Bir Evlat Gibiydi

6 Şubat gecesi... Hava buz gibi, herkes donuyor, herkes ağlıyor. İnsanlar çadırın önünde "evimiz gitti" diye feryat ederken, o takım elbiseyle değil, montuyla, botuyla oradaydı.

Yaşlı bir teyzenin elini tutup, "Teyzem, söz veriyorum, seni yeniden evine kavuşturacağım" dediğinde, o bir bakan sözü değildi. O, bir evladın annesine verdiği sözdü.

Küçük bir çocuğun "evim ne zaman olacak?" sorusuna eğilip, göz hizasına inip cevap verdi. "Merak etme yavrum, sana oyuncaklarınla oynayacağın bir ev yapacağız" dedi. İşte merhamet tam da budur. Eğilmek, küçülmek, yürekten konuşmak.

Merhameti Projelerine de Yansıdı

O, deprem konutlarını yaparken sadece "4 duvar 1 çatı" yapmadı. "İnsanlar burada yeniden gülümseyebilecek mi?" diye sordu.

Parkı olan, okulu olan, camisi olan, çarşısı olan mahalleler kurdu. Çünkü biliyordu ki, depremzedenin ihtiyacı sadece beton değil, yeniden hayata tutunmaktı.

Kentsel dönüşümde de hep aynı merhamet vardı. "Vatandaşı yerinden edip mağdur etmeyeceğiz, kimseyi evsiz bırakmayacağız" dedi. Her hak sahibinin kapısını tek tek çaldırdı. Kimseyi "kiracı, ev sahibi" diye ayırmadı.

Sessiz Merhameti

Murat Kurum'un merhameti, kameralara oynayan bir merhamet değildi. O, bağırarak yardım yapanlardan değil, sessizce sarıp sarmalayanlardandı.

Birçok aile onun sayesinde evine kavuştuğunu bile bilmeden kavuştu. O, "Ben yaptım" demedi, "Devletimiz yaptı" dedi. Merhameti de başarısı gibi mütevazıydı.

Son Söz

İşte bu yüzden Murat Kurum, sadece başarılı bir bakan değil, merhametli bir devlet adamıdır.

Çünkü bu millet, taş üstüne taş koyanı sever ama yürek üstüne yürek koyanı hiç unutmaz.

O, betona merhamet kattı. Yuvaya sevgi kattı. Ve yıkılmış bir milletin kalbine yeniden umut ekti.

İşte onun gerçek başarı hikâyesi budur.