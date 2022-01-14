Bakan Kurum: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?

Nevşehir’e 20 yılda 12,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 2,2 milyar lira yatırımla 7 bin 471 konut ve sosyal donatı ürettiklerini, yatırım değeri 735 milyon lira olan 2 bin 294 konut, 57 dükkân, 4 ticaret merkezi, sağlık ocağı, jandarma binası, okul ve caminin yapımına devam ettiklerini belirten Bakan Murat Kurum, 94 milyon lira yatırımla 274 konut ve dükkânların da temellerini bugün atacaklarını söyledi. Nevşehir esnafına dükkân, Nevşehirlilere 4’üncü millet bahçesi müjdesi veren Bakan Kurum; Kızılçukur, Derbent ve Esentepe mevkilerinde ticari karşılama merkezleri yapımı için birkaç ay içerisinde ihaleye çıkacaklarını ve karşılama merkezlerinin yapımına ivedilikle başlayacaklarını da açıkladı. “TOKİ eliyle Ürgüp Üçgüzeller mevkiinde Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak ticari karşılama merkezinin ihalesini Şubat ayı içerisinde yapacağız.” bilgisini veren Bakan Kurum, “Biz bu şekilde milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz. Yozgat’ta ‘Kandil’i yerle bir edeceğim’ diyen, bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?” diye sordu.

Belediye başkanlarıyla istişare toplantısı

Nevşehir Kentsel Dönüşüm Konutları ve Derinkuyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni’ne katılmak için Nevşehir’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sabah saatlerinde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bakanlığın ve belediyelerin il ve ilçelerdeki tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerinin değerlendirildiği ve yeni projelerin istişaresinin yapıldığı toplantı sonrası Cuma namazı için Uçhisar Merkez Camisi’ne geçen Bakan Murat Kurum, ardından 135’i Nevşehir Kalesi Kentsel Dönüşüm alanında, 274’ü Kozaklı Emek Mahallesi’nde olmak üzere toplam 409 konut ile Derinkuyu İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

20 yılda Nevşehir’e 12,5 milyar lira yatırım

Son 20 yılda Nevşehir’e 12,5 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Bakanlığının ise Nevşehir için 3.5 milyar liralık proje ürettiğini ve üretmeye de devam ettiğini kaydederek, “Şimdi burada; toplam yatırım bedeli yaklaşık 200 milyon lira olan çok önemli projelerimizin temellerini hep birlikte atıyor, şehrimizde yeni ve tarihî bir dönemi başlatıyoruz. Nevşehir’imizi de ‘tarihe vefa geçmişe saygı’ sloganıyla ihya ediyor, şehrimizin o eşsiz jeolojik ve tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracak adımlarımızı atıyoruz. Geldiğimizde gerek yerli gerek yabancı turistlerimiz buradaki bu tarihi dokudan daha güzel bir şekilde istifade etsin istiyoruz. Nevşehir Kalesi çevresinde; 11 mahallemizde, toplam 700 bin metrekare alanda kentsel yenileme ve dönüşüm çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz.Bu kapsamda bugüne kadar Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde sosyal donatı alanlarıyla birlikte 3 bin 750 konut ürettik, yeni bir yaşam alanı kurduk. Sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla vatandaşımızın hak ettiği altyapıyla bu konutlarımızı teslim ettik ve vatandaşlarımız mutlu bir şekilde içerisinde yaşıyorlar. Hiçbir vatandaşımızı da bu dönüşüm sürecinde mağdur etmedik. Önce konutlarımızı inşa ettik; sonra hak sahibi vatandaşlarımızı bu alanlara taşıdık. Bu süreçte de onlara kira yardımı, eşya yardımı, taşınma yardımı gibi her türlü desteği de vermeye gayret gösterdik. Nevşehir Kalesi Tarihi Dönüşüm ve Kentsel Yenileme Projemizle birlikte yatırım değeri 75 milyon lira olan konutlarımızın, dükkânlarımızın yine sağlık ocağımızın temellerini atıyoruz. Vatandaşlarımız için yeni sağlıklı evler, yuvalar ve işyerleri yapıyoruz.” dedi.

“Eşsiz bir doğa ve tarih koridoru oluşturuyoruz”

Bakan Murat Kurum, Nevşehir yatırımlarına ilişkin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“İçerisinde tünellerden mezar odalarına, suyollarından kaya oyma kiliselere ve manastırdan kamusal alanlara kadar birçok yaşam alanını barındıran dünyanın en büyük yamaç yerleşimini gün yüzüne çıkardık. Buradaki 430 bin metrekarelik alan Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından arkeolojik sit alanı ilan edildi. Böylelikle binalar arasında sıkışıp kalmış bir kayıp şehri, Kayaşehri’mizi, tarihî kimliğiyle yeniden kazandırmış oluyor, milyonlarca ziyaretçimize açmış oluyoruz. Ayrıca bu projemizle Kızılırmak’tan Nar Vadisi boyunca; çevresinde Kurşunlu Camii, Meryem Ana Kilisesi ve Kayaşehir gibi çok kıymetli tarihî mirasları barındıran Nevşehir Kalesi’ne kadar eşsiz bir doğa ve tarih koridoru oluşturuyoruz. Yine dünyanın göz bebeği Kapadokya’mızda, ekolojik koridorlarla şehrimizi merkeziyle bütünleştirecek bir doğa, tarih ve medeniyet aksı daha oluşturacağız. Bu büyük tarihî dönüşüm ve kentsel yenileme projemiz Nevşehirli kardeşlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

Bakan Kurum’dan esnafa müjde!

Bir başka kentsel dönüşüm projesini de yine TOKİ eliyle Kozaklı ilçesi Emek Mahallesi’nde yaptıklarını, içerisinde tek katlı 52 atölyenin bulunduğu küçük sanayi sitesi alanında, 94 milyon lira yatırımla 274 konut ve 6 dükkânın da temellerini bugün atacaklarını ifade eden Bakan Kurum, atölye sahibi esnaflara müjde verdi. Murat Kurum, şunları söyledi:

“Buradan sizlerin huzurunda atölye sahibi esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Esnaflarımızı mağdur etmiyor, burada kentsel dönüşümle üreteceğimiz konutlarda onlara hak sahipliği veriyoruz. Kendi yerlerinde oturacaklar, buradaki uygun ödeme koşulları ile vatandaşlarımız bu konutları alabilecekler.Yine bu projemiz kapsamında kaba inşaatını tamamladığımız İlçe Jandarma Komutanlığımızın binasını da en kısa zamanda tamamlayarak yeni yerine taşıyacağız. Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm konutlarımız ve dükkânlarımız da Nevşehir’imize, Kozaklı’mıza hayırlı olsun.”

Derinkuyu ilçesine 30 milyon lira değerinde arıtma tesisi

“Zengin doğal ve tarihî güzelliklere sahip Nevşehir’imizin altyapısını da en ince ayrıntısına kadar planlıyor, yeni bir atık-çevre koruma modeli oluşturuyoruz.” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şehrimizde İller Bankamız aracılığıyla bugüne kadar toplam yatırım değeri 665 milyon lira olan 79 projeyi tamamladık. Bugün de Derinkuyu ilçemizde 30 milyon liralık yatırımla 140 kilometre uzunluğunda içme suyu ve içme suyu arıtma tesisimizin temellerini atıyoruz. Sağlıklı bir şehir yaşamı için sağlıklı nesiller için; bu projemizle israfa neden olan eski şebekeyi yeniliyor, her bir yuvamıza temiz ve sağlıklı suyu ulaştırıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, “Nevşehir merkezde ana isale hattımızın yenilenmesi projesi kapsamında Haziran ayı içerisinde ihalemizi yapıyoruz.” bilgisini de paylaştı.

“Nevşehir’e 2,2 milyar lira yatırımla 7 bin 471 konut ve sosyal donatı ürettik”

Nevşehir’de sosyal konut projelerinin yapımına da hızla devam ettiklerine işaret eden Bakan Murat Kurum, “İnşallah dar gelirli ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmayıncaya kadar konutlar inşa etmeye, yuvalar kurmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Kurum Nevşehir için üretilen sosyal konut ve donatılarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Nevşehir’imizde bugüne kadar 2,2 milyar lira yatırımla 7 bin 471 konut ve sosyal donatı ürettik. Yatırım değeri 735 milyon lira olan 2 bin 294 konut ve ticari ünitelerimizi yine içindeki sosyal donatılarıyla sağlık ocaklarıyla okullarıyla ve camileriyle yapımına devam ediyoruz.

Diğer yandan turizm alanlarında jeolojik dokuya uygun iş yerleri ve satış üniteleri yapıyoruz. Tamamladığımız UçhisarCevizlibağ Satış Üniteleri Yenileme Projemizle bin 400 metrekare büyüklüğündeki 41 dükkânı yıkarak yerine Kapadokya’nın doğal ve tarihî dokusuyla uyumlu yeni 11 dükkân yaptık.

Nevşehir Küçük Sanayi Sitesi 1. Etapta 400, UçhisarCevizlibağ Bölgesi kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında 19 dükkân yapıyoruz. Ürgüp Üçgüzeller Mevcut Satış Ünitelerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında çalışmalarımıza başladık. Burada eski yapıların olduğu 19 dükkânı yıkarak 17 dükkân ile 100 araç kapasiteli otopark, yürüyüş yolu ve bağbozumu festival alanı tasarladık. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kapadokya’mıza yakışır yeni bir ticari ve yaşam alanı daha kazandırmış olacağız.”

Karşılama merkezi yapımı için ihaleye çıkılacak

Bakan Kurum, “TOKİ tarafından Ürgüp Üçgüzeller mevkiinde Kentsel Dönüşüm kapsamında yapılacak ticari karşılama merkezinin ihalesini Şubat ayı içerisinde yapacağız. Kızılçukur, Esentepe ve Derbent mevkilerindeki ticari karşılama merkezlerini de yeniliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Nevşehir’e 4’üncü millet bahçesi geliyor:

“Ürgüp millet bahçesi için çalışmalarımıza başlıyoruz”

2018 yılında “81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi” hedefini başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurum, bugüne kadar 67,7 milyon metrekareye ulaştıklarını, 418 millet bahçesini projelendirdiklerini, 125’inin yapımını tamamlayarak hizmete aldıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Nevşehir’de toplam büyüklüğü 332 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesinin bulunduğunu kaydeden Murat Kurum, 2022 yılı içerisinde 102 bin metrekare büyüklüğünde Ürgüp Millet Bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını açıkladı.

Bakan Kurum, Nevşehir’deki millet bahçelerinin ayrıntılarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Kozaklı ilçemizin Emek Mahallesi’nde 60 bin metrekare büyüklüğündeki atıl arazi üzerinde, termal turizmin kalbi Kozaklı’daki tesislerin tam ortasında eşsiz güzellikte bir millet bahçesi yapıyoruz. Bu millet bahçemiz ilçemizin silüetini değiştirecek, burada yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projemizle bütünleşecek, Kozaklı’mıza yeni bir yaşam alanı katacak. 150 bin metrekare büyüklüğündeki Nevşehir Millet Bahçemizin projelendirme çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda ihalesini yaparak çalışmalara başlayacağız.

Gülşehir İlçesi, Karavezir Mahallesinde yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizin de yer seçimini yaptık, proje çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Nevşehir’imizin doğal ve tarihî zenginliklerine ulaşımı daha da kolaylaştıracak ve zevkli hâle getirecek Bisiklet Yolu projelerimize de devam ediyoruz. Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Ihlara Vadisi güzergâhında tarih ve doğayla iç içe planladığımız bisiklet yolu projemizi yakında hayata geçiriyoruz.

Bugün temellerini attığımız ve 500 milyon lira yatırım değerine sahip yapımı devam eden bu projelerimizi en kısa zamanda tamamlayarak Nevşehirli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız.”

Sanayi bölgesinin arazi sorunu çözülecek

Nevşehir sanayisinin gelişimine katkı sağlamak ve Nevşehir’e yakışır bir sanayi olması için arazi problemini çözeceklerini söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşlarımızın rızasını almak suretiyle Nevşehir sanayisindeki arazi problemlerini çözmek için çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Bakan Murat Kurum, “Sanayi Bakanlığımız ve Bakanlığımızın desteğiyle Camii Cedid Mahallesi’nde Kasaplar Çarşısı bölgesinde belediyemiz eliyle sokak sağlıklaştırma projemize devam ediyoruz. Ayrıca Bakanlığımız desteğiyle İbrahimpaşa ve Mustafapaşa mevkilerinde, Ürgüp’te tarihî sokaklarımızın bulunduğu alanlarda ve Gülşehir merkezde sokak sağlıklaştırma projelerimize de başlıyoruz.” bilgisini verdi.

“HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?”

“İşte bizler şehirlerimize, ülkemize, milletimize olan borcumuzu ödemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Biz; milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz.” ifadelerini kullanan Murat Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şehitlerimizin ahı, şehitlerimizin annelerinin ve babalarının ahı; teröristleri, terörle söz kesinleri ve bunlarla kol kola yürüyenleri maşeri vicdanda yargılayacak ve ebediyen mahkûm edecektir. HDP’nin terörle sözlü olduğunu anladık da, Yozgat’ta ‘Kandil’i yerle bir edeceğim’ diyen, bugün ise TBMM’de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor? Yoksa siz de HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?

Siz ‘Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum.’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in emanetine ihanet ettiniz. Aziz milletimiz bu ihaneti affetmez, teröre müsamaha gösterenlere asla tahammül etmez. Ve bunlara gereken cevabı dün olduğu gibi bugün de yarın da mutlaka verecektir.

Varsın onlar; terörle, teröristle kol kola girsinler hatta söz kessinler. Biz milletimizle yürümeye ve sadece milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”