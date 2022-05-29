Murat Kılıç kimdir nereli kaç yaşında? Murat Kılıç hayatı biyografisi

Murat Kılıç 7 Eylül 1971 tarihinde doğdu. Akademi İstanbul Oyunculuk Bölümü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

Dostlar Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Tiyatro Stüdyosu’nda birçok oyunda yer aldı. İlk olarak Hadi Uç Bakalım, Karım ve Annem dizilerinde oynadı. İki Aile (Avukat Ergin) ve Baba Ocağı (Mühendis Cem) dizileriyle tanınırlığı büyük ölçüde arttı.

15. Altın Koza Film Festivali’nde Made in Europe filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü 15 arkadaşıyla birlikte paylaştı. Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği 2011 Cannes Film Festivali’nde “Jüri Büyük Ödülü’nü” kazanan Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Polis İzzet rolünü başarıyla canlandırdı. 2012 yılında Erden Kıral'ın yönettiği Yük filminde oynadı.

THY, Turkcell, Garanti Bankası, Sinpaş, Tivibu, Finansbank reklamlarında oynadı.

“Keşanlı Ali Destanı (2011) ve Merhamet (2013) dizilerinde de rol almış olan Murat Kılıç, son olarak Mehmet Can Mertoğlu'nun yönetmiş olduğu, 69. Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası'ında "Yılın en Yenilikçi Yönetmeni" ve Saraybosna Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen Albüm (2016) filminde Şebnem Bozoklu ile başrolü paylaşmaktadır.

Murat Kılıç hangi dizilerde oynadı?

Hadi Uç Bakalım (2003)

Karım ve Annem (2005)

İki Aile (2006-2008)

Baba Ocağı (2008-2009)

Keşanlı Ali Destanı (2011)

Merhamet (2013)

Galip Derviş (2013) (Konuk Oyuncu)

Yalancı Dünya (Konuk Oyuncu)

Nöbet (2019)

Terapist (Armağan) (2021)

50m2 (2021)

Yalancı (2021)

Hamlet (2021)

Sinema Filmleri

Adada Aşk (2002)

Bıyık (2003)

Made in Europe (2007)

Son Osmanlı Yandım Ali (2008)

Bornova Bornova (2009)

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Yük (2012)

Albüm (2016)

Sen Ben Lenin (2021)