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Gündem Murat Kekilli "Vasiyet ediyorum" diyerek açıkladı: Hayatımı kaybedersem...
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Murat Kekilli "Vasiyet ediyorum" diyerek açıkladı: Hayatımı kaybedersem...

Sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından "Vasiyet ediyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 00:29:00 -
Murat Kekilli "Vasiyet ediyorum" diyerek açıkladı: Hayatımı kaybedersem...

 yeniakit.com.tr 

Sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Kekilli, "Vasiyet ediyorum" diyerek şu mesajı paylaştı:

"Bu covid yaygaracılarından her şey beklenir. Şimdiden Vasiyet Ediyorum. Kazara kalp krizi, tansiyon, şeker veya başka bir şeyden hayatımı kaybedersem sakın covid yazdırmayın!Zorla Yazarlarsa da İnanmayın! 4 milyonluk idlip halkının virüsten, maskeden, aşıdan haberi bile yok!"

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