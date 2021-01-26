Murat Kekilli "Vasiyet ediyorum" diyerek açıkladı: Hayatımı kaybedersem...
Sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından "Vasiyet ediyorum" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
yeniakit.com.tr
Sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Kekilli, "Vasiyet ediyorum" diyerek şu mesajı paylaştı:
"Bu covid yaygaracılarından her şey beklenir. Şimdiden Vasiyet Ediyorum. Kazara kalp krizi, tansiyon, şeker veya başka bir şeyden hayatımı kaybedersem sakın covid yazdırmayın!Zorla Yazarlarsa da İnanmayın! 4 milyonluk idlip halkının virüsten, maskeden, aşıdan haberi bile yok!"