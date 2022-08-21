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Medya Murat Kekilli öyle bir şey yaptı ki...
Medya

Murat Kekilli öyle bir şey yaptı ki...

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli geçtiğimiz gün Giresun'da konser verdi. Konser esnasında ani şekilde yağmur yağmasıyla dinleyiciler ıslandı. Kekilli yağmurun altında kalan dinleyicilere öyle birşey yaptı ki..

Yeniakit Publisher
2022-08-21 19:54:00 -
Murat Kekilli öyle bir şey yaptı ki...

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli geçtiğimiz gün Giresun'da konser verdi. Konser esnasında ani şekilde yağmur yağmasıyla dinleyiciler ıslandı. Kekilli yağmurun altında kalan dinleyicilere öyle birşey yaptı ki..

Geçtiğimiz haftalarda Konya'da sahne aldığı sırada merhum sanatçıların şarkılarını seslendirirken Bülent Ersoy'a 'rahmetli' diyen ve ardından özür dileyen Murat Kekilli uzun bir süre magazin gündeminden düşmemişti.

Şarkılarıyla 90'lara damga vuran ünlü şarkıcı yakın dostu merhum sanatçı Murat Göğebakan'ı 8. ölüm yıl dönümünde anmıştı. Geçtiğimiz akşamda Giresun'da hayranlarıyla buluştu.

2000'li yıllarda çıkarttığı 'Bu Akşam Ölürüm' şarkısıyla hafızalardan silinmeyen ünlü şarkıcı Giresun'da bölge halkına heyecan dolu anlar yaşattı. Dolu dolu geçen konserde bir anda yağmur bastırdı.

Yağmurda birçok seyircinin ıslanması üzerine Murat Kekilli hayranlarından taktir toplayan bir harekete imza attı. Ünlü sanatçı, ıslanan hayranlarını görünce dayanamadı şartları eşitlemek için kafasından aşağı su dökerek kendini ıslattı.

Bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaşan Kekilli, "Giresun’da bizi dinlemeye gelen dostlarımız yağmurda ıslanırken dayanamayıp şartları eşitlediğimiz an." diyerek paylaşımını yaptı.

Ünlü sanatçının bu hareketi akıllara son zamanlarda yağmur yağdığı için seyirciyi konser alanında bırakıp sahneyi terk eden veya çıkmayan şarkıcıları getirdi.

54 yaşındaki Kekilli'nin sahnede yaptığı bu hareketi yalnızca konser alanındakilerin değil sosyal medyada da birçok kullanıcı tarafından taktir topladı.

Murat Kekilli kimdir?

18 Nisan 1968 yılında Adana'da dünyaya gelen Murat Kekilli İlk ve orta öğretimini Adana'da tamamlar. Maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olan Kekilli tatillerde Karpuz tarlalarında çalışmış. Adana'da gençlik sarayının müdürü ile tanışıp, onun yanına gidip gelirken orada piyano çalan bir arkadaşını görür ve hayran olur ve müzik hayatına ilk piyano ile başlar.

Ardından askere giden Murat Kekilli askerden döndükten sonra Adana Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarını kazanır. Konservatuvarda devam etmeyen Kekilli İstanbul'a gelerek ilk grubunu Kilikyalılar'ı kurar.

Ardından Yolcular grubu ile çalışan Kekilli Eşek Gözlüm albümünü çıkartır. İstediği yere gelemeyeceğini anlayan ünlü şarkıcı müzik şirketiyle yollarını ayırarak Bu Akşam Ölürüm ismindeki albümünü çıkartır. Türkiye'de büyük yankı uyandıran bu şarkı sayesinde Kekilli adını tüm Türkiye'ye duyurur. Ünlü sanatçı hala şarkıcılık yapmaktadır.

 


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