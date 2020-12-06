Murat Karayılan sonunda itiraf etti: Örgütün nasıl köşeye sıkıştığını anlattı

Terör örgütü PKK'nın elebaşıları Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın son açıklamaları örgütün nasıl köşeye sıkıştığını gözler önüne serdi.

Örgütün TSK karşısındaki çaresizliğini anlattı

Murat Karayılan ile Duran Kalkan; Türk istihbarat faaliyetleri, insansız hava aracı (İHA), silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif uçaklarının (İKU) örgüte verdiği zarara dair itiraflarda bulundu. Bir internet sitesine verdiği röportajda Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında düzenlediği başarılı operasyonların ardından örgütte meydana gelen paniği anlatan Murat Karayılan, "Şu an her yerde operasyon var. Haftanin semalarında sürekli bir biçimde aşağı yukarı 10 keşif uçağı dolaşıyor. Bu biçimde yoğun bir teknik kullanılıyor." diyerek, örgütün Türk güvenlik güçleri karşısında yaşadığı korku ve hezimeti aktardı.

Türkiye'nin istihbarat faaliyetlerindeki başarısını anlattı

PKK/KCK'ya yönelik operasyonların başarılı olmasının ardında Türkiye'nin bölgedeki istihbarat faaliyetlerinin çok önemli rol oynadığını belirten Karayılan, sözde KCK Suriye Üst Yönetimi Daimi Karar Organı üyesi "Fuat" kod adlı Cemil Amed'in MİT'in operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiğini hatırlattı.

Kırmızı listede aranan Duran Kalkan da itiraf etti

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Kırmızı Listesi'nde yer alan 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın da bir internet sitesine yaptığı açıklamada, "Biz neden bunu yapamıyoruz, aklımız mı az, cesaretimiz mi yok?" şeklindeki sözleri, örgütün içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi.

Diyarbakır'daki annelerin eylemi

İkna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak bu yıl teslim olan C.K'nın itirafları da örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin çaresizliğine bir kez daha örnek teşkil etti. Diyarbakır annelerinin eylemlerinin örgüt içinde paniğe sebep olduğunu ifade eden C.K'nın "Diyarbakır'da HDP il binası önünde annelerin başlatmış olduğu oturma eylemi sonrası şikeft (mağara) içinde Türk TV kanallarını izlememiz yasaklandı. Annelerin yapmış olduğu eylemin, örgüt içindeki birçok örgüt mensubunun örgütten kaçmasını sağladığını biliyorum." şeklindeki sözleri, ikna çalışmalarının örgüt içinde ne kadar etkili olduğunu teyit etti.

Firarların önüne geçemiyorlar!

Bu yıl etkisiz hale getirilen örgütün sözde Dersim saha sorumlusu İsmail Sürgeç'in yanında ele geçirilen dokümanlar da terör örgütünün mevcut durumunu ortaya koydu. Ele geçirilen notlarda 2017 yılından itibaren güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucu örgütün eylem yapamaz hale geldiği, bölge insanı ile bağlantılarının koptuğu, yaşanan kayıpların temel nedeninin güvenlik güçlerinin istihbarat ve etkili hava araçlarından kaynaklandığı, bu durumun örgüt mensuplarının psikolojisini bozduğu, örgütten firarların arttığı ve firarları önleyemediklerine ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Örgüte katılımlar son 3 yıldır neredeyse durma noktasına geldi

Deneyimli sorumlu seviyedeki birçok örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bilgisinin yazılı olduğu notlarda; son 3 yıldır örgüte katılımların neredeyse durma noktasına geldiği, operasyonlar sonucu silah/mühimmat ve erzak/malzeme depolarının güvenlik güçlerinin eline geçtiği, her konuda sıkıntı çektikleri, Irak ve Suriye'den gönderilen takviye teröristlerin, yurt içine girer girmez etkisiz hale getirildikleri, güvenlik güçlerinin istihbaratının çok iyi olduğu, kimin ve kaç grubun geleceğini ve nerelerden geçtiklerini bildikleri ve uzun zamandan beri savunmada kaldıklarına dair ifadeler yer aldı.