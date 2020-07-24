Murat Karayılan böyle ağladı: Hepimiz imha olacağız!

Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan harekâtı teröristleri iyice köşeye sıkıştırdı. Harekâtın başladığı 18 Haziran'dan bu yana 66 terörist etkisiz hale getirilirken, panikleyen terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığı ininden yalanlara sarılmak zorunda kaldı. Karayılan çaresizliğini gizlemeye çalışırken 1 ayda 269 Türk askerinin Haftanin'de şehit edildiği yalanıyla teröristlere moral vermeye çalışıyor.

Hepimiz imha olacağız

Buna karşın örgüte yakın yayın organlarına açıklamalarda bulunan Karayılan itiraf niteliğinde bazı açıklamalar da yapıyor. TSK'nın bölgede pek çok alana yerleştiğini itiraf eden Karayılan, "Evet askerler birçok tepeye yerleşti. Bizim de kayıplarımız oldu. Önce Pençe Kartal harekâtıyla Kandil, Sincar, Mahmur, Zap, Avaşin ve Hakurk'a eş zamanlı kapsamlı bir harekât yapıldı. Hemen arkasından bu kez Haftanin'e yönelik Pençe Kaplan harekâtını başlattılar. Halen keşif uçakları, saldırı helikopterleri, yine karadan obüs, top ve daha birçok çeşit ağır silahlarla Haftanin'e girdiler. Kullanılan hava tekniği ile tüm Haftanin'e yerleşmek istiyorlar. 30 günlük Haftanin harekâtında 25 kayıp verdik. Çok sert yürütülen bir harekât var. Bizim açımızdan yarattığı birçok sonuç vardır. Özellikle Haftanin'de yoğunlukta olduğumuz Hantur Dağı defalarca havadan vuruldu. Sonrasında alana indirmeler yaparak bölgeyi kuşattılar. Burada önemli kayıplarımız oldu. Yeni taktikler geliştirmezsek hepimiz imha olacağız." dedi.

Türk ordusu yerleşiyor

Daha önce TSK stratejisinin vur ve çekil şeklinde olduğunu, ancak bir süredir TSK'nın savunma yerine saldırı stratejisi izlediğini söyleyen Karayılan, "Mesela 90'lı yıllarda Türk devleti birçok sefer sınır ötesi harekâtlar yapıyordu. Hatta o dönemde de Haftanin'e yönelik büyük operasyonlar oluyordu. O dönem çoğu zaman güçlerimiz geri çekiliyor, alan boşalıyordu. Askerler alana giriyor en fazla 1 ay kadar kaldıktan sonra geri dönüyor ve kimse kalmayınca biz tekrar o bölgeye yerleşiyorduk. Ama şimdi böyle değil. Kimse Haftanin'den bir ay olmasına rağmen çekilmiyor. Haftanin'den önemli ders çıkardık. Ama Türk ordusu sanki Haftanin'le sınırlı kalmayıp başka bölgelere de yönelebilir" dedi.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı da Siirt'in Şirvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Teröristlerden bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG Suriye kuzeyinde TSK destekli muhaliflerin kontrolü altında bulunan Rasulayn bölgesinde bombalı saldırı düzenledi. Halk Eğitim Merkezi önünde bombalı araç patlatan teröristler 1 masum sivili katlederken 14 sivilin de yaralanmasına neden oldu.