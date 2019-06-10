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Murat Eskici personeli ile bayramlaştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kurum personeli bayramlaşma programında buluştu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:01
Murat Eskici personeli ile bayramlaştı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan kurum personeli bayramlaşma programında buluştu.


Programda konuşma yapan Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Eskici; “Bayramlarda Birlik ve Beraberlik vardır, Bayramın milletimizin dirliğine, insanlığın huzur, barış ve refahına vesile olmasını; hep bir arada sevgi ve saygı dolu nice bayramlara ulaşmamızı temenni ediyor ve hepinizin Bayramını tekrardan kutlayarak ailenizle; sağlıklı, huzurlu nice Bayramlar geçirmenizi diliyorum” diyerek sözlerini tamamlayan Eskici, personelle tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:01
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