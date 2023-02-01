Murat Bardakçı: Türkiye’nin istikbalinden korkarım

Ünlü gazeteci ve yazar Murat Bardakçı, tv100’de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Son yıllarda TV ekranlarında yayınlanan tarih dizileri ve Osmanlı padişahlarının ekrana getirilme biçimlerini eleştiren Bardakçı, "30 sene Sultan sarayından çıkmamıştır, dizide elde tabanca baskına gidiyor. Olmayan bir Abdülhamid yaratıldı, öyle bir Abdülhamid yok. Şarkta geçmiş yüceltilir ve o dönem yüceltilmeye başlandı" diye konuştu.

Tarihi belgelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Murat Bardakçı, “Belgeyi yorumlarsın ama belge şarttır. Türkiye’de şimdi çok kötü bir moda başladı. Türkiye’de çok kötü bir akım bu… Koskoca kazık kadar profesörler dergi koleksiyonlardan, gazete koleksiyonlarından tarih yazıyorlar, böyle şey olmaz” dedi.

“Eski Türkçe’nin okunması şarttır” diyen Bardakçı, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet tarihi yazacaksın mesela bir olayı dergilerden ve gazetelerden alarak yazıyorlar. Olayları bu şekilde anlatıyorlar. Bu neye benziyor biliyor musun? Bundan 50 sene sonra şu andaki Türkiye’nin vaziyetini yazmak için muhalif gazeteye bakmak gibi. 180 derece farklıdır.

"Türkiye'nin engüçlü dönemleri tek adam dönemidir"

Türkiye'deki demokrasi tartışmaları ile ilgili de konuşan Bardakçı, "Demokrasinin olmaması bizim eksiğimiz değil genetik yapımız" dedi.

Bardakçı konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokrasi kıta Avrupa’sı için bambaşkadır. Şark dünyası tek adam sever. Türkiye’nin en güçlü olduğu dönemler tek adam dönemleridir."



Işık'ın "Bugün Türkiye tek adam dönemi mi yaşıyor?" sırusuna ise Bardakçı'nın cevabı şöyle oldu:

"Geçmişle mukayese ettiğin vakit tam değil. Tek adam döneminde muhalif şeyleri söyleyemezsin. Bu eksiğimiz veya övünülecek bir şey değil, bu bizim yapımız."

"Türkiye’nin istikbalinden korkarım"

Programın devamında Tolga Işık, Murat Bardakçı’ya Z kuşağı ile ilgili fikirlerini sordu.

Z kuşağı içinde teknolojiyle çok yakından ilgilenenler olduğunu, donanımlı insanların olduğunu söyleyen Bardakçı, “Bu tarz insanlar var ama bu nesil bugünkü cehaletle devam ettikçe, ki devam etmeyecekler daha da batacaklar. Ben Türkiye’nin istikbalinden korkarım” dedi.

Konuşmasına devam eden Bardakçı bir bilgi yarışması programındaki soruyu ve izleyicilerin verdiği cevabı örnek göstererek şöyle konuştu:

“Bir bilgi yarışmasında soru şu. Geçtiğimiz günlerde ölen Sovyetler’in son lideri kimdir? Dört tane madde var. Birisi de Kraliçe Elizabeth. Diğer seçenek ise Gorbaçov. Yarışmacı seyirciye sordu. Seyircilerin yüzde 65’i Kraliçe Elizabeth dedi. Bu nesil mi Türkiye’yi kurtaracak. Güldürme beni”