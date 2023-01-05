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Medya Murat Bardakçı: Eda Taşpınar hakkında adli soruşturma olmamalı!
Medya

Murat Bardakçı: Eda Taşpınar hakkında adli soruşturma olmamalı!

Eda Taşpınar'ın cami içindeki ahlaksız pozlarını değerlendiren Habertürk yazarı Murat Bardakçı, "Bu yaptığı iş adli soruşturma değil; tıbbi bir soruşturma konusu olmalıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 16:30:00 - 2023-01-05 16:53:41
Murat Bardakçı: Eda Taşpınar hakkında adli soruşturma olmamalı!

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunu cami içinde çektiği ahlak dışı fotoğraflarla ayağa kaldıran Eda Taşpınar'a bir tepki de Murat Bardakçı'dan geldi.

"Eda Hanım’ı savcılığa davet edip, ifade almışlar. Bence yanlış. Bu yaptığı iş adli soruşturma konusu olmamalı. Bu tıbbi bir soruşturma konusu olmalı." diyen Bardakçı, "Niçin derseniz; bir insan cami olduğu her bakımdan belli olan bir mekâna girecek. Oraya sandalyesi gelecek, bilmem nesi gelecek. Transparan elbise ile resmini çektirdi. Tamam böyle bir iş yaptı diyelim. Bunu sosyal medyaya, Instagram hesabına koyduğu vakit, ortada bir akıl zaafı, anlayış, izan noksanı ve bir yerde de çatlaklık var açıkçası." ifadelerini kullandı.

Bardakçı, Taşpınar hakkındaki değerlendirmesine şöyle devam etti:

Bu işin dediğim gibi adli soruşturma konusu değil tıbbi ve psikiyatrik soruşturması olması lazım. Bu işi yapanın savcı olması bence gereksizdir. Psikiyatrist olması lazım. Aklı başında bir insan böyle bir şeyi nasıl yapar. Bu şöhret merakı nedir. Üç beş beğeni alacağım diye her şeyi yerle yeksan etmek. Bu şekilde bir şey yapmak akılla alakalı bir şey değil. O yüzden ben soruşturmaya da karşıyım.

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