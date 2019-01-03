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Murat Bakan kimdir nerelidir?

CHP İzmir belediye başkan adayı açıklandı mı? CH İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak? soruları merak edilirken, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Bakan'ın ismi geçiyor. Peki CHP'nin İzmir belediye başkan adaylığında ismi geçen Murat Balkan kimdir? Murat Balkan nereli ve kaç yaşında? Murat Balkan hangi görevlerde bulundu?

03 Ocak 2019 Perşembe 20:26
Murat Bakan kimdir nerelidir?

CHP İzmir belediye başkan adayı açıklandı mı? CH İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak? soruları merak edilirken, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Bakan'ın ismi geçiyor. Peki CHP'nin İzmir belediye başkan adaylığında ismi geçen Murat Balkan kimdir? Murat Balkan nereli ve kaç yaşında? Murat Balkan hangi görevlerde bulundu?

Murat Balkan kimdir?

Murat Balkan 1972 yılında Ankara’da doğdu. Baba adı Kemal, anne adı Şehriban’dır. Avukat olan Murat Balkan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde de CHP Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü, Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İzmir Kent Konseyleri Birliğinin Kurucu Dönem Sözcülüğü ve Türkiye Kent Konseyleri Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu. Basılmış 2 kitabı bulunmaktadır. 26. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. İngilizce bilen Bakan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:26
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