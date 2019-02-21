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Murat Aydın ve Ekrem İmamoğlu cenazede bir araya geldi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Paşabahçe’de Giresunlular Derneği üyesi ve semtin esnaflarından Bahtiyar Kefal’in cenazesine katıldı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:13
Murat Aydın ve Ekrem İmamoğlu cenazede bir araya geldi

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Paşabahçe’de Giresunlular Derneği üyesi ve semtin esnaflarından Bahtiyar Kefal’in cenazesine katıldı. Cenazeye gelen Aydın ile tokalaşarak sarılan İmamoğlu, tabutu birlikte omuzladı.


İstanbul Giresunlular Derneği üyesi ve Paşabahçe esnaflarından Bahtiyar Kefal, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Kefal için Paşabahçe Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenledi. Kalabalık olan cenazeye Kefal’in ailesi, akrabaları, dostları ve esnaf arkadaşlarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Coşkun Tosun katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dua edilmesi ve helallik alınması sonrasında Kefal’in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi olan Giresun’un Görele ilçesine gönderildi.



Aydın ile İmamoğlu hem sarıldı hem de tabutu birlikte omuzladı


Öte yandan cenaze namazına gelen Murat Aydın, en önde saf tutan cemaat ile tokalaştı. Ardından Aydın’ın geldiğini gören İmamoğlu da elini uzatarak tokalaştı, ikili ardından birbirine sarıldı. O esnada İmamoğlu safta yer açarak Aydın’ın yanına gelmesini sağladı. Cenaze namazını kılmalarının ardından imamın sarf ettiği sözleri dinleyen ikili ve beraberindeki kalabalık daha sonra tabutu omuzladı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:13
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