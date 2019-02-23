0553 313 94 23

Murat Aydın pazara girdi vatandaşlara muz ve portakal dağıttı

Yenimahalle’de semt pazarına giren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 09:13
Murat Aydın pazara girdi vatandaşlara muz ve portakal dağıttı

Yenimahalle’de semt pazarına giren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, esnafın sorunlarını dinleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara elbise satın alarak gönüllerini kazanan Aydın’ın vatandaşlara muz ve portakal dağıtması ile otobüs durağında oturması renkli görüntülere sahne oldu.


31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında esnaf ziyaretlerine ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yenimahalle’de cadde üzerindeki işyerlerini ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden Aydın, seçimlerde destek sözü istedi. Cadde üzerinde gördüğü tüm vatandaşlarla tek tek tokalaşan Aydın yaşlısından gencine, engellisinden çocuğuna herkesle sohbet etmesi vatandaşların gönlünü kazandırdı. Caddenin bitiminde bir otobüs durağında oturan Aydın, burada da otobüs bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. O esnada durağa gelen bir otobüsten inen vatandaşlar,Aydın’ı karşılarında görünce bir süre şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlara “iyi yolculuklar” dileyen Aydın ardından semt pazarına girdi.



Aydın vatandaşlara muz ve portakal dağıttı


Semt pazarında vatandaşlara kendini tanıtan Başkan adayı Aydın, pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Ziyaret esnasında annesiyle gezen kız çocuğunu gören Aydın, sevdikten sonra onun tezgahtan beğendiği bir elbiseyi satın aldı. Aydın’ın elbiseyi kendisine hediye ettiğini gören çocuk bu duruma sevindi. Daha sonra Başkan adayı Aydın, tezgahta gördüğü muzları eline aldıktan sonra satın alarak vatandaşlara dağıttı. Portakal da satın alarak dağıtmayı ihmal etmeyen Aydın’ın bu anları renkli görüntüler oluşturdu. Terzisinden eczanesine, oto tamirhanesinden marketine her yeri karış karış gezen Aydın, sıcak ve samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı.


Başkan adayı Aydın esnaf ziyaretlerinin ardından Saadet Partisi (SP) Beykoz Seçim İrtibat Bürosuna girerek oradaki partililerle tokalaştı ve çalışmalarında başarılar diledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 09:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 264 TL eklendi
    1. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 264 TL..
    2. Rıfat dedenin organları 3 hastaya umut..
    3. Zeytinburnu’nda gençler AK Parti..
    4. Suluova Belediyesi ile OKA’dan coğrafi..
    5. Bakan Pakdemirli’den öğrencilere..
    6. Objektiflere takılan yaban hayvanları..
    7. Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi..
    8. (ÖZEL) Silivri’de haftalarca aç..
    9. Telefon gaspçıları eğlence mekanında..
    10. Ekşi: THY, 2023 yılında 500 uçağa..
    11. Nijerya’da seçime saatler kala bir..
    12. Galatasaray ile Akhisarspor karşı..
    13. (Özel) TEM Otoyolu’nda maganda önce..
    14. Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner: ’..
    15. Kaş’ta Hollandalı sanatçıdan sergi
    16. Yozgat’ta çay davetini kırmadılar
    17. Yapı denetiminde yeni bir sayfa..
    18. Başkan Sözen’den EYT mağdurlarına..
    19. Murat Aydın pazara girdi vatandaşlara..
    20. Filipinler'de Bangsamoro Geçiş..
    21. Deniz ulaşımına hava muhalefeti
    22. Milli Savunma Bakanı Akar ABD’de
    23. İstanbul’da etkili olan fırtına ve..
    24. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan..
    25. George ve Westbrook'tan Jazz potasına..
    26. Yurtta hava durumu
    27. Gurbetçiye yakın markaj
    28. Anket sonuçlarını gören CHP Genel..
    29. Deprem uzmanından o ilimiz için..
    30. Meyve-sebze hırsızlarına suçüstü
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü