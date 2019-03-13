Murat Aydın: Hizmet için gerekirse hapis yatacağım

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Çavuşbaşı Kasrı’nda Rizeli ve Trabzonlu hemşehrilerle buluştu. Aydın, hizmet için gerekirse hapis yatacağını belirtti.

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Beykoz Çavuşbaşı Kasrı’nda Rizeli ve Trabzonlu hemşehrilerle buluşma programı düzenlendi. Programa Aydın’ın yanı sıra İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, hemşehrilerin davetli olduğu buluşmaya katıldı. Yaklaşık bin kişinin bulunduğu salondaki tüm masaları tek tek dolaşarak vatandaşlarla selamlaşan Başkan Aydın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Buluşmada Rizeli ve Trabzonlu ilçe belediye meclisi adayları da tekrar halk önüne çıkarak salondakilere tanıtıldı.







“Hizmet için gerekirse hapis yatacağım”

Başkan adayı Aydın, “Beykoz sahil kesimi biliyorsunuz ön görünüm. Çok sert kanunlarla yönetiliyor bir ruhsat almak çok zor. Diğer taraflar SİT sorunu var aynı problemler yaşanıyor. Belediye olarak yeni dönemde sahil bandında yeni düzenlemeler yapacağız mesela. O düzenlemeleri yapabilmemiz içi önce ruhsatını vs. almamız gerekiyor. Yapacağımız işlerle ilgili kurumlardan ruhsat talebimiz olacak. Vermedikleri takdirde almak için her türlü yol ve yöntemi deneyeceğim. Bizim vaktimiz sınırlı ömrümüz kısa. Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Artık bürokratik engellerle durdurulmamamız lazım. Ben belediye olarak yapamıyorsam kendim yapacağım ve gidip gerekirse hapis yatacağım. Ben Beykoz sahiline Millet Kıraathanesi yapacağım, 24 saat açık mekanlar yapacağım, işsizliğe çözüm bulmak istiyoruz. Gençlerimiz alışveriş için dışarı gitmesin tam tersi dışarıdan Beykoz’a gelinsin diyoruz. Bu projeleri yaparken ilgili birimlere başvuracağız. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Buna rağmen olmuyorsa Cumhurbaşkanımıza gideceğiz. Onun talimatı ile gerekirse kanun değişecek. Hiç biri olmadı yine yapacağız gerekirse de hapis yatacağız. O kadar kararlıyım” dedi.

Murat Aydın’ın konuşmasına son vermesinin hemen ardından sahneye küçük bir kız çıktı ve mikrofonu eline alıp “Beykoz’a hoş geldiniz safalar getirdiniz” dedi. Başkan Aydın bunun üzerine küçük kızı alnından öperek “Hoş bulduk, sağ olasın” şeklinde karşılık verdi. O anlarda salonda renkli görüntüler oluştu. Aydın daha sonra Rizeli ve Trabzonlu hemşehrilerin kendisine hediye ettiği Rizespor ve Trabzonspor formalarını kabul etti. Aydın, iki takımın arasındaki anlaşmazlığın son bulmasını istediğini söyledi ve iki takımın formasını yan yana getirerek objektiflere poz verdi.