Murat Aydın Beykoz Kuşçular Kahvehanesi’ni ziyaret etti

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy’de onlarca kafes kuşunun olduğu kuşçular kahvehanesini ziyaret etti. Kuş cıvıltılarının içerisinde vatandaşlarla sohbet eden Aydın, ikram edilen çayı içerek sorunları dinledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ziyaretlerine devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İncirköy’de kuş besleyici vatandaşların uğrak mekanı olan Sertkaya Kıraathanesini ziyaret etti. Onlarca kafe kuşunun cıvıltıları arasında vatandaşlarla tokalaşan Başkan adayı Aydın, oluşan ortamda mutlu oldu. Her kesim tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın’ın, samimi tavırları da vatandaşların gönlünü kazandı. Burada vatandaşların sorunlarını da dinleyen Aydın, kendisine ikram edilen çayı da geri çevirmedi. Başkan adayı Aydın daha sonra seçimlerde oy sözü isteyerek kahvehaneden ayrıldı.