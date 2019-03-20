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Murat Aydın: “Amacımız insanlarımızın mutluluğuna katkı vermektir”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan Çankırılılarla bir araya geldi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:18
Murat Aydın: “Amacımız insanlarımızın mutluluğuna katkı vermektir”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Beykoz’da yaşayan Çankırılılarla bir araya geldi. Aydın, “Amacımız insanlarımızın mutluluğuna katkı vermektir” dedi.


31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çalışmalarına devam eden AK Parti’nin Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Çankırılılar Derneğini ziyaret ederek, Beykoz’da yaşayan Çankırılılarla bir araya geldi. Beykoz ile ilgili hayallerinden bahseden Aydın, “Amacımız insanlarımızın mutluluğuna katkı vermektir” dedi. Beykoz’da hayata geçirilecek projelerin temel amacının halkın mutluluğuna katkı sağlamak olduğunu söyleyen Aydın, “Burada insanlarımız daha mutlu olabilecekse, onların mutluluğuna biraz olsun katkı verebileceksek bize o yeter. Amacımız, bir şey yaparken insanımızın, Beykozlu vatandaşlarımızın mutluluğuna katkı verebilmektir. Beykoz’da yaşayan insanların yarınlarla ilgili umutları canlı olsun, umutsuzluğu olmasın istiyoruz. Çocuklarımızla, torunlarımızla ilgili güzel şeyler düşünelim istiyoruz. Evlatlarımızın, torunlarımızın yüzüne baktığımızda geleceğin ışıltısını görelim istiyoruz. Mutluluk görelim, umut görelim. Bunu arzu ediyoruz, buna katkı vermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu şekilde yaşamı daha hoş kılmış olacağız. İnşallah inanıyoruz ki yetkiyi alacak ve başarılı olacağız. Ama geleceği yaratandan başka kimse bilemez. Gelecek hayırlı olacaksa, sözlerimizde durabileceksek, mahcup olmayacaksak, Allah bize hizmet etme imkanını nasip etsin. Eğer mahcup olacak, şu ya da bu gerekçeyle başarısız olacaksak da Allah bize nasip etmesin. Hayırlısı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.


Beykoz Çankırılılar Derneğinde düzenlenen program Murat Aydın’ın konuşmasının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:18
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