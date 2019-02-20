Murat Aydın: “24 saat açık tesiste Beykozlulara yüzde 25 indirim uygulanacak”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen “Yerel Seçimler Sandık Buluşmaları” programında yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin en büyük bahçesi, Beykoz Bahçesini 7.7 milyon metrekarelik alanda kuracağız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin ilçe başkanlığı tarafından düzenlenen “Yerel Seçimler Sandık Buluşmaları” programına katıldı. Çavuşbaşı Kasrı’nda düzenlenen programa, Başkan adayı Aydın’ın yanı sıra İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, mahalle ve sandık başkanları ile teşkilat yöneticileri, üyeleri ve partililer katıldı. İlçe Başkanı Dilmaç’ın kısa bir selamlama konuşması yaparak, “Murat Başkanımıza tam destek ve bu projelerin hayata geçmesi için ilçe teşkilatı olarak desteklerimizi esirgemeyeceğiz” dedi. Ardından kürsüye gelerek konuşmaya başlayan Başkan adayı Aydın, “teşekkür” ettiği partililerin kendisini alkışlamaya başlaması üzerine mikrofonu bırakarak, alkışla karşılık verdi.

“Mayıs’ta başlayıp Eylül’e kadar devam edecek olan festivaller yapacağız”

Konuşması sık sık alkışlar nedeniyle kesilen Aydın burada yaptığı konuşmasında, “Gençlerimize yönelik bir çok faaliyetin içerisinde olacağız. Sosyal ve sportif alanda gençlerimizin yanında olacağız. Kol kola gireceğiz, onlara destek olacağız. Birçok hikayeler yazacağız. Ben teşkilatlarımızla kucaklaşırken, ‘söz sizde’ programlarında Beykozlu hemşehrilerimizle kucaklaşırken diyorum ki; ‘Mayıs’ta başlayıp Eylül’e kadar devam edecek olan festivaller yapacağız.’” dedi.

“Türkiye’nin en büyüğü olan Beykoz Bahçesini 7.7 milyon metrekarelik alanda kuracağız”

“Amacımız Beykoz’da yaşamı kolay kılmak ve mutluluğumuzu artırmak olacaktır” diyen Başkan adayı Aydın, “Bütün faaliyetlerimiz bununla ilgili olacaktır. Bakınız Türkiye’nin en büyük bahçesini Beykoz Bahçesini 7.7 milyon metrekarelik alanda kuracağız. Bunu Türk-Alman Üniversitesiyle beraber yapacağız. Bu üniversite Türkiye Cumhuriyetinin kurduğu üniversitelerden biridir ve Boğaziçi Üniversitesiyle yarışacak bir üniversitedir. Onunla birlikte başaracağız. Türkiye’nin en büyük bahçesi olan Beykoz bahçesinde, Beykoz’un florası Türkiye’nin florası, Beykoz’da tarımı daha ileri noktaya taşımakla ilgili olarak yapılacak olan bilimsel çalışmalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, su kayağı, kürek ve benzeri spor imkanları da ortaya çıkacak. Elmalı Barajının etrafında bu projeyi Allah nasip ederse hayata geçireceğiz. Türkiye ve dünya duyup bu güzellikleri görmeye gelecek” ifadelerini kullandı.

“1 milyon metrekarelik alanda teknopark kuracağız”

Murat Aydın, “Yine bacasız sanayi ve Beykoz’un geleceğini garanti altına alan, zenginlik katacak olan Türk-Alman Üniversitesi ile beraber en az 1 milyon metrekarelik alanda teknopark kuracağız. Burada yazılımlar, robot üretimi, elektronik oyunlar yapılacak ve Türkiye’nin geleceği inşa edilecek. Gençlerimize iş bulunacak, onlarla ilgili daha ümitvari olacağız. Bunu da bilimin önceliğinde gerçekleştireceğiz. Bu projelerin hayata geçmesi konusunda üniversitemizin rektörüyle mutabık kaldık. Daha benzer bir çok faaliyetlerimiz olacak.

“24 saat açık tesiste Beykozlulara yüzde 25 indirim uygulanacak”

Başkan adayı Murat Aydın konuşmasını şöyle sürdürdü:

“24 saat yaşamın olduğu bir yer yapacağız. İstanbul’un İstiklal Caddesi var, Beykoz’un da İstiklal Caddesi gibi bir çok caddesi olacak. Yeme ve içme yerleri ile alışveriş yerleri, minik sinemalar orada olacak. Kültür ve sanat ile ilgili etkinlikler olacak. 24 saat açık olan restoranlar olacak. İlkini biz Beytaş olarak yetki aldığımız anda Türkiye’nin en temiz olan 24 saat açık olan sosyal tesisini hizmete sunacağız. Normal fiyatlar İstanbulluya yüzde 25 ıskonto ise Beykozlulara uygulanacak. Sonrasında iş adamlarımıza diyeceğiz ki, bakınız biz yaptık güzel oldu, gelin sizde yapın. 1-2-3 derken 20 ve inşallah 50 yer olacak. İstanbul’da herhangi bir saatte, yemek yenecek. Böyle bir yer nerede var diye sorulduğunda insanların aklına Beykoz gelecek.”

“Acarlar’da oturanları ikna edip yatırım yaptıracağız”

Aydın, “Şunu ifade edeyim, yalıda oturanlarla Acarlar’da oturanlar ve bizler beraber aynı masanın etrafında çay içeceğiz, yemek yiyeceğiz. Toplumsal barışa da katkı sağlayacağız. Acarlar’da oturanlara Beykoz’u yakinen tanıtacağız, arkasından onları ikna edeceğiz ve Beykoz’a yatırım yaptıracağız. Bakın bu yerleşik olan Beykoz’un öz evladı hemşehrilerimize ne olur sahip çıkın, toplumsal barışa katkınız olsun diyeceğiz. Beykoz’da zengini de fakiri de Allah nasip ederse alışverişi de birlikte yapacak. Beykoz’da turizm ve ticaret canlanacak. Beykoz’da yaşamak çok onurlu bir hale gelecek.”

Aydın’ın konuşmasının ardından Başkan Dilmaç ve teşkilatı yöneticileri sahneye çıktı. Burada Dilmaç’ın organizasyonuyla programa katılanlar hep bir ağızdan “Beykoz Tek Yürek” diyerek haykırdı. Yaşanan renkli görüntüler kameralara yansıdı.