Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler

yeniakit.com.tr 2 Haziran Pazar akşamı Akit TV’de yayınlanan Ters Kutuplar programında söylediği sözlerin ardından başta Odatv, Kemalist medya ve FETÖ artıkları tarafından hedef gösterilen Yeni Akit Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, bugün Cuma namazı saatinde, evinin önünde pusuya düşürüldü. Beyzbol sopalarıyla darp edilen Alan, hastaneye kaldırıldı. Alan’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının failleri ise, 2 Haziran gününden itibaren kendisini gizlemeye gerek bile duymadı!..

Murat Alan TSK’yı değil, FETÖ ve ETÖ’yü hedef aldı

Ters Kutuplar programında Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı, Türkiye’de demokrasiden uzaklaşıldığı, ülke yönetiminin diktatörlüğe doğru gittiğini savundu ve FETÖ ile işbirliği yapıldığını iddia etti. Tarakçı’nın bu sözlerinin ardından Murat Alan, AK Parti hükümeti döneminde demokrasinin güçlendiğini ve FETÖ ile işbirliği yapılmadığını, aksine hükümetin söz konusu terör örgütüyle aktif mücadele ettiğini söyledi. Murat Alan, Ergenekoncu (ETÖ) ve FETÖ’cülerin AK Parti döneminde Silivri ve Sincan Cezaevlerine konulduğunu, bu iktidar döneminde askerin görev tanımına uygun hareket ettiğini belirtti. Alan, geçmiş dönemde darbe hayali kuran eski askerler için, “Erdoğan’ın arkasında saf tutacaklar.” ifadesini kullandı.

Odatv, Kemalist basın ve FETÖ artıkları aynı ağızla saldırdı

Twitter’da yayın yapan, “Kaç Saat Oldu?” isimli FETÖ’cü hesap, ilk olarak Alan’ın sözlerini çarpıtarak TSK hakkında söylenmiş gibi servis etti. (Dün, sözkonusu FETÖ'cü hesabı yöneten şahıslardan birisi enselendi.)

'Kaç saat oldu' hesabının yöneticisi yakalandı

Söz konusu Twitter hesabından yapılan paylaşımın ardından, operasyonel haber sitesi ve tetikçi medya organı Odatv, ve Sözcü'nün başını çektiği Kemalist basın da Murat Alan’ı tüm TSK’yı hedef almış gibi göstererek servis etti. Yalan haberde çığır açan medya organları, “Murat Alan’dan Türk askerine hakaret” başlıklarıyla 2 Haziran’dan bu yana Gazetemiz Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan’ı hedef gösterdi.

Cuma namazına giderken saldırıya uğradı

Günlerdir devam eden sistematik hedef gösterme projesinin ardından Murat Alan, bugün Cuma namazına giderken, çocuklarının gözü önünde beyzbol sopalarıyla saldırıya uğradı. Başından, kolundan ve ayaklarından yaralanan Murat Alan, evinin önünde pusuya düşürülerek namaz yolunda darp edildi. Terör saldırısının ardından 4 kişi gözaltına alındı.

Saldırının ardından Odatv pişkinliğe soyundu

Şeref yoksunu Odatv, Murat Alan saldırıya uğradıktan sonra akılalmaz bir manşet attı. Alan’ı günlerdir hedef gösterenlerin başında gelen Odatv, “Türk askerine eşek diyen Akitçi dövüldü mü” başlığıyla açık açık pişkinliğe soyundu.

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