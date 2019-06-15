Murat Alan’a alçakça saldırdılar

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Geçtiğimiz günlerde Akit TV yayınında FETÖ’cü ve Ergenekoncu (ETÖ)ları kastederek söylediği sözler bağlamından kopartılan ve medya lincine tabi tutulan Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi, Haber Müdürü ve yazarı Murat Alan vahşi bir saldırıya uğradı. Dün Cuma namazı kılmak için evinden çıkan Murat Alan, pusuya yatmış dört kişi tarafından bıçak ve sopalarla öldürülme kastıyla cani bir terör saldırısına maruz kaldı.

Çoçuğunun gözü önünde darp

Dün öğlen saatlerinde Cuma namazına gitmek üzere Gaziosmanpaşa’daki evinden çıkan Alan’a magandalar beyzbol sopaları ve bıçaklarla saldırdı. Öldürme amacıyla yapılan saldırı Alan’ın çocuklarının ve eşinin gözü önünde gerçekleşti. Babasıyla birlikte Cuma’ya gitmek isteyen çocuğun, ‘babamı bırakın bana vurun’ feryatlarını duymazdan gelen alçaklar, linç girişimini sürdürürken, küçücük bir çocuğun da ömür boyu taşıyacağı bir travmaya sebep oldu. Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden ölümcül nitelikte yaralar alan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Kafa travması teşhisiyle tedavi altına alınan Alan’ın müşahade altında tutulacağı öğrenildi. Saldırganların, ‘senin de siyasi iradenin de canına okuyacağız” dedikten sonra sinkaflı küfürler savurdukları kaydedildi.

Vatan haini FETÖ’cüler ve darbeci Kemalistler hedef göstermişti

Saldırganların Audi marka 06 FK 5576 plakalı aracı Ankara’dan kiraladıkları ve Alan’ın evinin önünde pusuya yattıkları belirlendi. Meslek hayatı boyunca hep devletinin ve milletinin yanında saf tutan Alan’ın uğradığı linç girişimi inanan gönülleri yaraladı. Murat Alan’ın Akit TV yayınındaki FETÖ ve ETÖ davalarından yargılanan bazı subayları kastederek söylediği sözler bağlamından koparılıp önce FETÖ’cü “Kaç Saat Oldu” isimli Twitter hesabından, ardından da Odatv, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri gibi yayın organlarından çarpıtılarak paylaşılmıştı.

Alan: Bu saldırı şahsıma değil milli iradeye karşı yapılmıştır

Hain saldırı sonrası konuşan Murat Alan, “Bu saldırı bana yönelik bir saldırı değil. Bu AK Parti iradesine yönelik bir saldırı. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir saldırı. Türkiye’deki derin yapının, karanlık Odatv’nin, Sözcü’nün Yeniçağ’ın, ordu içerisine sızan bunlarla ilintili bazı küçük grupların Türkiye’yi eski Türkiye’ye döndürmeye yönelik; Başkan Erdoğan’ın binbir emekle 17 yılda getirdiği noktadan tekrar eski noktaya çekmeye yönelik saldırı” dedi.

“Vatan sağ olsun!”

Vatan için her türlü fedakarlığı yapmaktan şeref duyacağını kaydeden Alan, “Ben sahsım için ‘vatan sağolsun’ derim bana bir şey olursa. Ama ülkemin emek emek örülmüş sivil iradesine yönelik bir saldırı” şeklinde konuştu. Saldırının derin yapıların işi olduğunu kaydeden Murat Alan, şöyle devam etti: “Caminin hemen yanında gerçekleşti. Daha önce keşif yaptıkları belli. İkametimizi bilen, beni gözlemleyen insanlar olduğu belli. Vatan sağolsun ne diyeyim. Bu Cumhurbaşkanımızın iradesine yönelik bir saldırı. Bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın. AK Parti’nin bu işi takip etmesi lazım. Bana bir şey olursa çocuklarım, benim gibi inananlar demokrasi mücadelesini sürdürür. Bu yolda yılmak, dönmek yok. 15 Temmuz akşamı verdiğimiz mücadele sonsuza dek sürecek.”

Alan’a destek mesajı yağdı

Haber Müdürümüz Alan’a yapılan alçak saldırıya birçok kesimden tepki geldi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Murat Alan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunup, menfur olayı kınayarak desteklerini ilettiler.

Altun: Takipçisi olacağız

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir” ifadesini kullandı.

Murat Alan’a yönelik saldırıya medya örgütlerinden tepki gecikmedi.

Akit TV’ye konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da saldırının organize olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Şahsi bir husumet olmaktan ziyade Alan’ın haberleri dolayısıyla bu saldırıya uğradığını biliyoruz. Bu haberler genellikle FETÖ’cülere yönelik ve son dönemde CHP’nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili olduğunu biliyoruz. Alan’ı köşeye sıkıştırarak döven alçakların ‘siyasi iradenizin de canına okuyacağız’ sözlerini çok iyi değerlendirmeliler. Bu zihniyetin yarın iş başına gelirse neler yapacaklarını iyi hesaplamaları lazım.”

Çirkin saldırıya kınama

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan imzasıyla gönderilen mesajda ise, “Hiçbir gazeteci düşüncelerinden dolayı şiddete maruz kalmamalıdır. Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Suçlular adalet önüne çıkartılmalıdır.” Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Yönetim Kurulu da, “Alan’a yapılan planlı ve hain saldırıyı kınıyor, sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” dedi. Gazeteci Yakup Köse, Avukat Hasan Ölçer, gazeteci Ersoy Dede ve Memiş Hoca da hastaneye gelerek Alan’a geçmiş olsun temennisinde bulundular.

Saldırganlardan ikisi yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Murat Alan’a saldıran eşkıyaların yakalanması için çalışma başlatıldı. Saldırganların kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, takip sonucu Serdar A. (32) ve Bayram G. (28) isimli iki şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güler’den Alan’a tazminat davası

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,karanlık Odatv’nin çarpıttığı Akit TV’deki sözleri gerekçe gösterilerek Haber Müdürümüz Murat Alan ve kanala 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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