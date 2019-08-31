Murat 124 sevdalıları Kızılcahamam’da

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadolu Kulübü üyeleri, Kızılcahamam Soğuksu Milli parkında bir araya geldi.

22 bin üyesi bulunan 124 Sevdalıları iki gün sürecek olan Kızılcahamam kampı başladı. Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Şoförler odası tarafından misafir edilen 124 sevdalıları rengarenk araçları ile iki günlük kamp için Kızılcahamam Soğuksu milli parkında araçlarını park ederek görsel bir şölen oluşturdu. Kızılcahamam’a gelen misafirler ve ilçe halkı araçları ziyaret etmeye başladı.

Murat 124 Sevdası Kulübü ve Ankara Anadolu Kulüp Başkanı Ali Demir, üyeleri ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın destekleri ile Kızılcahamam’da 2 günlük kamp da bir araya geldiklerini dile getirerek, "Organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Kızılcahamam Şoförler Odası Başkanı Zafer Arslan’a ve ilçe halkına teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "İlçemiz için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızdan mutluluk duyduğunu dile getirerek Murat 124 Sevdalılarını 31 Ağustos ve 1 Eylül Tarihlerinde Kızılcahamamlıları ve misafirlerimizi ziyaret bekliyoruz" dedi.

Kızılcahamam’da bulunan Murat 124 Sevdalıları ve Anadolu kulübü için kapanış programı 1 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında tören düzenleneceği belirtildi.