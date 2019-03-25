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Müracaatlar başladı! Emeklilere ucuz konut

TOKİ 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin ucuz sosyal konut için başvuru süreci devam ediyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:57
Müracaatlar başladı! Emeklilere ucuz konut

Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 67 ilde satışa çıkardığı 50 bin ucuz sosyal konut için başvuru süreci devam ediyor. 6-22 Mart 2019 arasında hiç evi olmayan ve bulunduğu ilde en az bir sene oturanların başvuru yaptığı konutlar için bankalara talep yağdı. Ucuz konutta şimdi sıra emeklilerde. Bu haktan faydalanmak isteyen emekliler bugünden itibaren bankalara müracaat edebilecek.

Başvuru bedeli 500 lira

12.5 milyon emeklinin konut sahibi olması için başlatılan seferberlikte yeni bir sayfa daha açıldı. Bugünden itibaren Halk ve Ziraat Bankalarına başvuru yapacak olan emekliler, 2+1 tipi daire için 500 lira, 3+1 tipi daire için bin lira başvuru bedeli ödeyecek. Emeklilerin başvurusu 5 Nisan tarihine kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:57
  1. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
  2. sosyal konut
  3. Halk ve Ziraat Bankaları

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