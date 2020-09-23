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Aktüel Munzur Vadisi'nde ölü bulunan diğer kardeşin de cenazesi ailesine teslim edildi
Aktüel

Munzur Vadisi'nde ölü bulunan diğer kardeşin de cenazesi ailesine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:51:39 -
Munzur Vadisi'nde ölü bulunan diğer kardeşin de cenazesi ailesine teslim edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki akarsuda cansız bedenine ulaşılan iki kardeşten Mehmet Aydemir'in de cenazesinin ailesine teslim edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mehmet (37) ve Bozkurt Aydemir (45) kardeşlerin 13 Eylül'de Munzur Vadisi'nde dağ sarımsağı aramaya çıktığı ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı hatırlatıldı.

Ekiplerce başlatılan arama çalışmalarında kayıp iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in cansız bedenine 20 Eylül'de ulaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 gündür havadan, karadan ve su içerisinde Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, emniyet ve jandarma su altı, yerel dağcı ve rafting ekipleri ile civar köylerdeki vatandaşlarımızın katılımıyla, devletimizin tüm imkanları kullanılarak aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde, dün akşam üzeri kayıp olan ikinci vatandaşımızın da maalesef cansız bedenine Munzur Nehri içerisinde ulaşılmış, cenazesi geç saatlerde ailesine teslim edilmiştir. Çalışmalara katılan tüm arama kurtarma ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

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