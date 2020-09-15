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Aktüel Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmasına gece teknik imkanlarla devam edilecek
Aktüel

Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmasına gece teknik imkanlarla devam edilecek

Tunceli Valiliği: - "Tunceli-Ovacık kara yolu civarındaki dağlık ve ormanlık alanda ve Munzur Nehri boyunca devam edilmiş maalesef bugün de havadan, karadan ve su içerisinde yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştır. Gece boyunca teknik imkanlarla arama çalışmaları sürdürülecektir" -

Yeniakit Publisher
2020-09-15 22:38:26 -
Munzur Vadisi'nde kaybolan iki kardeşi arama çalışmasına gece teknik imkanlarla devam edilecek

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaybolan iki kardeşin bulunması için başlatılan arama çalışmalarına gece boyunca teknik imkanlarla devam edileceği bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Mehmet ve Bozkurt Aydemir kardeşlerin, 13 Eylül'de Munzur Vadisi'nde dağ sarımsağı aramaya çıktığı ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı belirtildi.

İki kardeşin bulunması için jandarma, AFAD ve gönüllüleri, dağcı ve Elazığ Su Altı Arama ekipleri ile civar köylerde bulunan vatandaşların katılımıyla, İHA, drone, helikopter, su üstü botları ve devletin tüm iknalarının seferber edildiği vurgulandı.

- Arama çalışmalarından sonuç alınamadı

Kayıp iki kardeşi arama çalışmalarının aralıksız süreceği ve gün boyu devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli-Ovacık kara yolu civarındaki dağlık ve ormanlık alanda ve Munzur Nehri boyunca devam edilmiş maalesef bugün de havadan, karadan ve su içerisinde yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştır. Gece boyunca teknik imkanlarla arama çalışmaları sürdürülecektir. Yarın sabah saatlerinden itibaren havadan arama faaliyetlerinin yanı sıra Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, Elazığ Emniyeti su altı ekipleri, iz arama köpek timleri, BTK mobil baz araçları, profesyonel ve gönüllü dağcı birlikleri ile rafting ekiplerince karadan ve su içinde arama faaliyetlerine başlanacaktır."

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