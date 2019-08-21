Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin sınavları İnönü Üniversitesi’nde

Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavları İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’nun koordinatörlüğünde yapılıyor.

Tunceli Munzur Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği bölümlerine bu yıl ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecek. 21-23 Ağustos tarihleri arasındaki özel yetenek sınavını İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’nun koordinatörlüğünde, Dr. Öğrt. Üyesi Hülya Bingöl, Dr. Öğt. Üyesi Mehmet Ilkım, Öğrt. Grv. Şakir Tüfekçi, Öğrt. Grv. Hakan Öncü,Arş. Grv. Yalın Aygün ve Arş. Grv. Burak Canpolat gerçekleştiriyor.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek’in katılımıyla başlayan özel yetenek sınavında adayların kıyasıya mücadele ettiği görüldü. Dört gün sürecek olan sınav sonrası adaylar özel yetenek sınavından aldıkları puanlara göre bölümlere yerleştirilecek. Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek katkılarından ve desteğinden dolayı, İnönü üniversitesi rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’a ve İnönü üniversitesi Spor bilimleri fakültesi hocalarınateşekkürlerini ifade etti.