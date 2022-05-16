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Ekonomi Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Munzur Üniversitesi ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 14:06:00 -
Munzur Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

1- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

4- Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

5- Atamaya hak kazanmış adaylardan istenilecek olan diplomaların (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgesi) aslı veya noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Son Başvuru Tarihi : 30.05.2022

Başvuru Adresi ve İletişim:

Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ

Tel: 0428 213 1794

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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